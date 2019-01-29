اونلاين | يلا شوت بث مباشر .. مباراة الاتحاد والشباب Yalla Shoot | مشاهدة مباراة الاتحاد اليوم (تابع كورة لايف مباشر)

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انهى فريق الاتحاد استعداداته لمباريات الجولة السابعة عشر من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.

ويلتقي اليوم الثلاثاء فريق الاتحاد مع فريق الشباب ضمن الجولة السابعة عشر من بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-2019.

وتقام مباراة الاتحاد والشباب على ملعب الجوهرة، في تمام الساعة 20.20 بتوقيت مكة المكرمة.

وستقوم قنوات الرياضية السعودي، وقنوات دوري بلس ببث لقاء الاتحاد والشباب ضمن الجولة السابعة عشر من بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-2019.