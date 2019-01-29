اونلاين | يلا شوت بث مباشر .. مباراة الاتحاد والشباب Yalla Shoot | مشاهدة مباراة الاتحاد اليوم (تابع كورة لايف مباشر)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت بث مباشر .. مباراة الاتحاد والشباب Yalla Shoot | مشاهدة مباراة الاتحاد اليوم (تابع كورة لايف مباشر) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انهى فريق الاتحاد استعداداته لمباريات الجولة السابعة عشر من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.
ويلتقي اليوم الثلاثاء فريق الاتحاد مع فريق الشباب ضمن الجولة السابعة عشر من بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-2019.
وتقام مباراة الاتحاد والشباب على ملعب الجوهرة، في تمام الساعة 20.20 بتوقيت مكة المكرمة.
وستقوم قنوات الرياضية السعودي، وقنوات دوري بلس ببث لقاء الاتحاد والشباب ضمن الجولة السابعة عشر من بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-2019.
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