اونلاين | (بث مباشر) كورة ON لاين مشاهدة مباراة الامارات وقطر اليوم - كاس اسيا 2019 يلا شوت (بث مباشر)

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المحاولة الأولى جاءت في الدقيقة 12 من المواجهة بعدما سدد سالم الهاجري كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن خالد عيسى أنقذ شباك الإمارات بعدما أمسك الكرة بنجاح.
وإثر خطأ فادح من خالد عيسى، سجل بوعلام الهدف القطري الأول في الدقيقة 22 من اللقاء بعد تسديدة سهلة من على حدود منطقة الجزاء، مرت أسفل يدي الحارس الإماراتي لتسكن الشباك.
الإمارات كانت على مقربة من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 26 بعد كرة عرضية تلقاها إسماعيل الحمادي برأسية مباشرةً نحو المرمى، ولكنها توجهت نحو يدي سعد الشيب.
وضاعف المعز علي من تقدم قطر في الدقيقة 38 بعد تصويبة رائعة من على حدود منطقة جزاء الإمارات، لترتطم في القائم الأيسر وتتحول إلى داخل الشباك.
في نصف نهائي عربي خاص من بطولة كأس آسيا 2019، ينتظر عشاق الساحرة المستديرة اللقاء الناري والمرتقب بين منتخبي الإمارات وقطر اليوم الثلاثاء 29-1-2019 على استاد محمد بن زايد.
وتعقد جماهير الإمارات آمالها على القناص علي مبخوت وخبرة إسماعيل مطر وأحمد خليل، بجانب الروح القتالية لبقية اللاعبين من أجل تحقيق الفوز والصعود للمباراة النهائية للمرة الثانية فى التاريخ بعد نسخة 1996 التي أقيمت أيضًا في دولة الإمارات.
وكان المنتخب الإماراتي قد أحرز تفوقاً واضحاً في المباريات القليلة الأخيرة ضد قطر، حيث فاز في آخر ثلاثة لقاءات بينهما، بما في ذلك الفوز بنتيجة 4-1 في بطولة كأس آسيا 2015، ووقتها أحزر هداف الفريق علي مبخوت هدفين.
وكان منتخب الإمارات قد وصل الدور قبل النهائي للمرة الثانية على التوالي، وهو يطمح ببلوغ النهائي لتكرر إنجاز عام 1996، وقد تغلب وقتها على منتخب الكويت للوصول إلى المباراة النهائية في ذلك العام، حيث يأمل مشجعو "الأبيض" أن يعاد ذات السيناريو بالفوز على منتخب خليجي آخر.
بالمقابل فإن المنتخب القطري لم يحقق الفوز على مستوى رفيع أمام الإمارات منذ عام 2001، عندما سجل أحمد هاشم وعبد الناصر العبيدلي هدفي الفوز بنتيجة 2-0 خلال التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.
وسيكون الانتظار مشوقاً لتشكيلة المنتخب الإماراتي بعد أن تعرض اسماعيل الحمادي ومحمد غريب وقائد المنتخب فارس جمعة للإصابة، خلال مباراة ربع النهائي التي انتهت بالفوز على أستراليا بهدف نظيف.
وفي حين أن قدرة هؤلاء اللاعبين غير واضحة، فإن المدرب ألبيرتو زاكيروني سيكون قادراً على استدعاء خميس اسماعيل، الذي كان موقوفاً أمام أستراليا، بحسب موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
في المقابل تم إيقاف كل من بسام الراوي وعبد العزيز حاتم، صاحبا هدفي الفوز للمنتخب القطري في آخر مباراتين من البطولة، حيث سيغيب كلاهما عن اللقاء، لكن عمر ماديبو وأفضل لاعب آسيوي في العام الماضي 2018 عبد الكريم حسن سيعودان إلى التشكيلة بعد غياب مباراة واحدة بسبب الإيقاف.
وتشهد المباراة الجمع بين اثنين من أبرز نجوم هذه البطولة من خلال القطري المُعز علي والإماراتي علي مبخوت، فبعد تسجيله ستة أهداف في بطولة آسيا تحت 23 عاماً في العام الماضي، انطلق القطري المعز علي إلى دائرة الضوء على مستوى مُتقدم، حيث تصدر الأحداث بتسجيله سبعة أهداف في خمس مباريات، بما في ذلك تسجيل أربعة أهداف أمام كوريا الشمالية، مما جعله يتأخر بفارق هدف واحد عن الرقم القياسي الذي يحمله الأسطورة الإيرانية علي دائي برصيد 8 أهداف في بطولة واحدة.
وكان منتخب اليابان أقصى إيران بثلاثية نظيفة في نصف النهائي.
في حين أن التهديد الرئيسي للمرمى القطري سيكون من خلال النجم مبخوت الذي يتصدر قائمة هدافي الأبيض في النسخة الثانية على التوالي من هذه البطولة القارية.
ويلتقي الفائز من مباراة قطر والإمارات، مع اليابان في المباراة النهائية لكأس أمم آسيا يوم الجمعة المقبل في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
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