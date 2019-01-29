اونلاين | (بث مباشر) كورة ON لاين مشاهدة مباراة الامارات وقطر اليوم - كاس اسيا 2019 يلا شوت (بث مباشر)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر (بث مباشر) كورة ON لاين مشاهدة مباراة الامارات وقطر اليوم - كاس اسيا 2019 يلا شوت (بث مباشر) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

المحاولة الأولى جاءت في الدقيقة 12 من المواجهة بعدما سدد سالم الهاجري كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن خالد عيسى أنقذ شباك الإمارات بعدما أمسك الكرة بنجاح.

وإثر خطأ فادح من خالد عيسى، سجل بوعلام الهدف القطري الأول في الدقيقة 22 من اللقاء بعد تسديدة سهلة من على حدود منطقة الجزاء، مرت أسفل يدي الحارس الإماراتي لتسكن الشباك.

الإمارات كانت على مقربة من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 26 بعد كرة عرضية تلقاها إسماعيل الحمادي برأسية مباشرةً نحو المرمى، ولكنها توجهت نحو يدي سعد الشيب.

وضاعف المعز علي من تقدم قطر في الدقيقة 38 بعد تصويبة رائعة من على حدود منطقة جزاء الإمارات، لترتطم في القائم الأيسر وتتحول إلى داخل الشباك.