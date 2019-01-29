اونلاين | الامارات تقترب من تسجيل الاول اونلاين | بث مباشر مباراة قطر والإمارات | مشاهدة مباراة الإمارات اليوم HD

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اونلاين | بث مباشر مباراة قطر والإمارات | مشاهدة مباراة الإمارات اليوم HD

أبرز المعلومات الأساسية قبيل المواجهة الهامة، التي ستجمع بين قطر والإمارات.

سيكون الانتظار مشوقًا لتشكيلة المنتخب الإماراتي، بعد أن تعرض إسماعيل الحمادي ومحمد غريب وقائد المنتخب فارس جمعة للإصابة، خلال مباراة ربع النهائي، التي انتهت بالفوز أمام أستراليا، وفي حين أن قدرة هؤلاء اللاعبين غير واضحة، فإن المدرب «ألبيرتو زاكيروني» سيكون قادرًا على استدعاء خميس إسماعيل، الذي كان موقوفاً أمام أستراليا.

وفي المقابل، تم إيقاف كل من بسام الراوي وعبد العزيز حاتم، صاحبا هدفي الفوز للمنتخب القطري في آخر مباراتين من البطولة، وسيغيب كلاهما لقاء الإمارات، لكن عمر ماديبو وأفضل لاعب آسيوي في العام الماضي 2018 عبد الكريم حسن سيعودان إلى التشكيلة بعد غياب مباراة واحدة بسبب الإيقاف.

وتم مسح كافة السجلات التأديبية البارزة بعد ربع النهائي، مما يعني أن البطاقة الحمراء فقط في مباراة قبل النهائي ستؤدي إلى غياب اللاعب عن النهائي.

وتشهد المباراة الجمع بين اثنتين من أبرز نجوم هذه البطولة من خلال المُعز علي وعلي مبخوت، فبعد تسجيله 6 أهداف في بطولة آسيا تحت 23 عامًا في العام الماضي، انطلق القطري المعز علي إلى دائرة الضوء على مستوى مُتقدم، وتصدر الأحداث بتسجيله سبعة أهداف في 5 مباريات، بما في ذلك تسجيل 4 أهداف رائعة أمام كوريا الشمالية، مما جعله بفارق هدف واحد عن الرقم القياسي، الذي يحمله الأسطورة الإيرانية علي دائي برصيد 8 أهداف في بطولة واحدة.

وبالإضافة إلى الهدّاف، يتباهى العنابي أيضًا بامتلاكه صاحب أعلى تمريرات حاسمة في البطولة، من خلال أكرم عفيف الذي صنع خمس تمريرات حاسمة، وخلق 17 فرصة رئيسية سانحة للتسجيل لزملائه في مبارياته الخمس.

في حين أن التهديد الرئيسي للمرمى القطري سيكون من خلال النجم مبخوت الذي يتصدر قائمة هدافي الأبيض في النسخة الثانية على التوالي من هذه البطولة القارية، وفاز نجم فريق الجزيرة الإماراتي، الذي سيلعب على ستاد ناديه محمد بن زايد في الدور قبل النهائي، بجائزة الهدّاف برصيد خمسة أهداف في أستراليا منذ أربع سنوات، وسيصبح أول لاعب في تاريخ البطولة يُسجل خمسة أهداف في كأس آسيا خلال نسختين متتاليتين في حال هزّ الشباك ضد قطر.

صنع التاريخ

ومهما كان الأمر أمام الإمارات، فإن فريق المدرب «فيليكس سانشيز»، قد تجاوز بالفعل جميع ما حققته الأجيال السابقة القطرية من خلال بلوغه الدور قبل النهائي، وتحسن أداء العنابي بشكل لا يمكن قياسه بما حصل في عام 2015.

تاريخيا

يعود أول لقاء بين المنتخبين إلى عام 1972، في خليجي 2 والذي استضافته السعودية، وضمت تلك البطولة 4 منتخبات هي الكويت والإمارات والسعودية وقطر، وفاز المنتخب الكويتي باللقب بفارق الأهداف عن السعودية، وجاءت الإمارات ثالثا بعد فوزها على قطر بهدف نظيف.

وحققت الإمارات المتحدة تفوقًا واضحًا في المباريات القليلة الأخيرة بين الجانبين، حيث فازت في آخر ثلاثة لقاءات بينهما، بما في ذلك الفوز بنتيجة 4-1 في بطولة كأس آسيا 2015، حيث أحرز مبخوت هدفين.

يعود المنتخب القطري، الذي لم يحقق الفوز على مستوى رفيع أمام جاره الخليجي إلى عام 2001، عندما سجل أحمد هاشم وعبد الناصر العبيدلي هدفي الفوز بنتيجة 2-0 خلال التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

أما آخر لقاء جمع المنتخبين فيعود للنسخة الماضية من كأس آسيا، والتي أقيمت في أستراليا وذلك ضمن دور المجموعات، وفازت الإمارات برباعية مقابل هدف وحيد.

عقدة قطر منذ 17 عاما

تسعى قطر في مباراة الثلاثاء لكسر عقدة بدأت عام 2002، حين حقق المنتخب القطر آخر فوز على الإمارات، وذلك في خليجي 15 في السعودية، وفازت قطر حينها بهدفين نظيفين.