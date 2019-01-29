اونلاين | “لايف HD بث مباشر”.. مباراة الاتحاد والشباب بالدوري السعودي | مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب مباشر - كول كورة

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نقدم لمتابعينا على موقع “الخليج 365 الرياضي” موعد مباراة الاتحاد والشباب في قمة مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018-2019 والتي تُلعب هذا العام تحت مسمى بطولة “كأس دوري الأمير محمد بن سلمان” كما أطلق عليها الاتحاد السعودي لكرة القدم تقديرًا لدور ولي العهد في الرياضة السعودية.

هذا ويدخل فريق الاتحاد اللقاء ساعيًا لمحو آثار الموسم الماضي حيث احتل الفريق المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري العام الماضي.

ويأمل العميد بالقيادة الفنية الجديدة تحت إشراف الأرجنتيني “رامون دياز” في الفوز باللقب هذا الموسم، خاصة وأن “دياز” قاد الهلال الموسم الماضي للفوز باللقب.

هذا وكان قد احتل فريق الشباب المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الموسم الماضي، فمن 26 مباراة حقق الفريق 8 انتصارات و7 تعادلات مقابل تعرضه لـ11 هزيمة.

موعد مباراة الاتحاد والشباب

هذا ومن المقرر أن يستضيف الشباب نظيره الاتحاد على أرضية ملعب “الأمير فيصل بن فهد، الملز” اليوم الجمعة في الأوقات التالية:

الموعد بتوقيت

السابعة إلا 5 دقائق مساءً السعودية

الثامنة إلا 5 دقائق مساءً الإمارات

السادسة إلا 5 دقائق مساءً مصر

هذا وسوف يتم نقل المباراة على قناة الرياضية السعودية “KSA SPORTS” وتحديدًا قناة:

KSA SPORTS HD 1

ومن المقرر أن يعلق على المباراة المعلق المصري “بلال علام”.

مباريات الجولة الأولى

هذا ونستعرض لكم مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018/2019.

حيث يستضيف حامل اللقب الهلال نظيره فريق الفيحاء، ويلعب وصيف النسخة الماضية الأهلي مع التعاون.

ويلعب القادسية مع فريق الفتح، والباطن يلاقي الفيصلي.

أما النصر فقد التقى بفريق أُحد وحقق الانتصار بنتيجة 2-1، بينما تعادل الاتفاق مع الرائد 1-1، والوحدة مع الحزم 0-0.