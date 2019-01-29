اونلاين | الشوط الثاني مشاهدة مباراة قطر والامارات بث مباشر رابط يلا شوت جوال حصري تويتر مشاهدة مباراة قطر والامارات اليوم

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بعدما أطاحا بحامل اللقب ووصيفه، يتطلع كل من المنتخبين الإماراتي والقطري إلى خطوة جديدة على طريق النجاح في بطولة كأس آسيا 2019 عندما يلتقيان غدا الثلاثاء في الدور قبل النهائي للبطولة. وقبل بداية هذه النسخة التي تستضيفها الإمارات حتى أول فبراير المقبل، لم يحظ كل من المنتخبين بترشيحات قوية لبلوغ هذه المرحلة في البطولة الحالية ولكن المنتخب الإماراتي (الأبيض) بدعم جماهيره شق طريقه إلى المربع الذهبي كما سبقه المنتخب القطري (العنابي) إلى نفس الدور بعدما قدم عروضا أذهلت الجميع حيث ظهر بشكل مغاير لمعظم التوقعات. والآن، بات كل من الفريقين يحلم بالاستمرار في رحلة المنافسة على اللقب القاري الذي لم يحرزه أي منهما من قبل. وبغض النظر عن هوية الفائز في مباراة الغد، ستكون الكرة العربية الفائز الأكبر حيث ضمنت مقعدا في نهائي هذه البطولة بعدما غابت عن النهائي في النسختين الماضيتين عامي 2011 و2015. ويلتقي الفريقان غدا على استاد "محمد بن زايد" في نادي الجزيرة بأبو ظبي حيث يشتعل الصراع بينهما على تأشيرة المرور للمباراة النهائية المقررة يوم الجمعة المقبل على استاد "مدينة زايد الرياضية" في أبو ظبي. وفي ظل الترشيحات متوسطة المستوى التي سبقت المنتخب الإماراتي إلى هذه النسخة من البطولة، لم يكن الحضور الجماهيري في مباريات الفريق بالدور الأول على المستوى المطلوب خاصة في المباراة أمام المنتخب التايلاندي وكذلك في مباراة الفريق أمام منتخب قيرغيزستان في الدور الثاني (دور الستة عشر). مشاهدة مباراة قطر والامارات بث مباشر رابط يلا شوت جوال حصري تويتر مشاهدة مباراة قطر والامارات اليوم مشاهدة مباراة قطر والامارات بث مباشر رابط يلا شوت جوال حصري تويتر مشاهدة مباراة قطر والامارات اليوم

سيكون عشاق الكرة العربية والآسيوية على موعد مع المتعة والإثارة الكروية، عندما يفتح ستاد محمد بن زايد بالعاصة أبوظبي أبوابه لاستضافة مواجهة عربية خالصة بين الإمارات وقطر في نصف نهائي كأس أمم أسيا 2019، في مباراة نارية بين الطرفين.

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وتقام مباراة قطر والإمارات في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت قطر، السادسة بتوقيت الإمارات، اليوم الثلاثاء 29 يناير 2019

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منتخب الإمارات تأهل للدور قبل النهائي، بعدما تواجد في المجموعة الأولى في الدور الأول رفقة البحرين وتايلاند والهند، ونجح في التأهل كمتصدر للمجموعة بعد أن تعادل مع الأول والثاني بنفس النتيجة (1-1) وانتصر على الأخير بهدفين نظيفين، وفي دور الـ16 واجه أبناء زايد قيرغيزستان وتخطوها بثلاثة أهدافٍ لهدفين، ثم قابلوا أستراليا في ربع النهائي وانتصروا عليها انتصاراً تاريخياً بهدفٍ نظيف.

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ونجح المنتخب القطري في التأهل لأول مرة في تاريخه لدور الـ4، بعدما تواجد فى دور المجموعات مع لبنان وكوريا الشمالية والسعودية، وبالرغم من ذلك نجح في التأهل بالعلامة الكاملة 9 نقاط، وفي دور الـ16 واجه منتخب العراق القوي جداً وانتصر عليه بهدفٍ نظيف، ثم قابل العنابي كوريا الجنوبية في نصف النهائي ونجح في تخطيها بهدفٍ نظيفٍ أيضاً.

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ومن المنتظر أن يبدأ منتخب قطر بتشكيل مكون من سعد الشيب في حراسة المرمى، وفي الدفاع عبد الكريم حسن، طارق سلمان، بوعلام خوخي، رورو، وفي الوسط كريم بوضياف، عاصم ماديبو، سالم الهاجري، وفي الهجوم أكرم عفيف، المعز علي، حسن الهيدوس.

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وسيدخل منتخب الإمارات بتشكيل مكون من خالد عيسى في حراسة المرمى، وفي الدفاع الحسن صالح، إسماعيل أحمد ، فارس جمعة، بندر الأحبابي، وفي الوسط علي سالمين، عامر عبد الرحمن، إسماعيل الحمادي ، إسماعيل مطر، خلفان مبارك، وفي الهجوم علي مبخوت.

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وتقوم قناة بي ان سبورت ماكس اتش دي بنقل مباراة الإمارات وقطر في بث حي ومباشر اليوم الثلاثاء في كأس أمم آسيا 2019.

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