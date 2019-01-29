اونلاين | يلا شوت كورة لايف | رابط مشاهدة مباراة الإمارات وقطر بث مباشر اليوم نصف نهائي كأس آسيا 2019

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا التغطية الحية والمباشرة لمواجهة منتخبي الإمارات وقطر في الدور قبل النهائي لكأس الأمم الآسيوية 2019.

وتأهل منتخب الإمارات لقبل النهائي بعد تفوقه على أستراليا، بينما نجحت قطر في إقصاء كوريا الجنوبية في دور الثمانية من البطولة.

وسيتأهل الفائز من اللقاء إلى المباراة النهائية لملاقاة اليابان التي نجحت في إقصاء إيران أمس الأثنين، بعد الفوز بثلاثة أهداف نظيفة.

ملخص المباراة

فرض المنتخب القطري سيطرته على مجريات اللعب في الدقائق الأولى من اللقاء، مع تراجع أبيض الإمارات للدفاع والاعتماد على الكرات الطولية طيلة 10 دقائق كاملة.

المحاولة الأولى جاءت في الدقيقة 12 من المواجهة بعدما سدد سالم الهاجري كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن خالد عيسى أنقذ شباك الإمارات بعدما أمسك الكرة بنجاح.

وإثر خطأ فادح من خالد عيسى، سجل بوعلام الهدف القطري الأول في الدقيقة 22 من اللقاء بعد تسديدة سهلة من على حدود منطقة الجزاء، مرت أسفل يدي الحارس الإماراتي لتسكن الشباك.

الإمارات كانت على مقربة من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 26 بعد كرة عرضية تلقاها إسماعيل الحمادي برأسية مباشرةً نحو المرمى، ولكنها توجهت نحو يدي سعد الشيب.

وضاعف المعز علي من تقدم قطر في الدقيقة 38 بعد تصويبة رائعة من على حدود منطقة جزاء الإمارات، لترتطم في القائم الأيسر وتتحول إلى داخل الشباك.

وحاول المنتخب الإماراتي تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول من اللقاء، لكن جميع المحاولات انتهت عند الخط الدفاعي القطري، لينتهي نصف اللقاء بتقدم العنابي بهدفين نظيفين.

تشكيل الإمارات: خالد عيسى، بندر الحربي، فارس جمعة، إسماعيل أحمد، وليد عباس، عامر عبد الرحمن، علي سالمين، خميس إسماعيل، سيف راشد، إسماعيل الحمادي، علي مبخوت.

تشكيل قطر: سعد الشيب، بيدرو، سالم الهاجري، عبد الكريم حسن، عاصم عمر، طارق سليمان، خوخي بوعلام، كريم بوضياف، حسن الهيدوس، أكرم عفيف، المعز علي.

يترقب عشاق كأس آسيا 2019 واحدة من أهم مباريات اليوم، حيث ستقام مباراة الإمارات وقطر على استاد محمد بن زايد بالعاصمة لاستقبال الديربي العربي الكبير بين المنتخبين الشقيقين اليوم الثلاثاء 29 يناير 2019، في إطار مباريات نصف نهائي كأس أمم آسيا 2019.