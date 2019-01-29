اونلاين | يلا شوت الجديد مباريات اليوم Yalla Shoot| الان مشاهدة مباراة قطر والامارات بث مباشر Tab3live بدون تقطيع بجودة عالية وأسب

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يلا شوت الجديد | مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

ونعمل على توفير روابط مشاهدة مباريات اليوم لجميع زوار الشبكة العنكبوتية، وذلك من خلال تحديث جدول البث اليومي للمباريات لمنح الفرصة لعشاق كرة القدم للتمتع بمشاهدة مباريات فرقها المفضلة سواء محلياً أو عالمياً، ويقدم يلا شوت جدول مباريات اليوم بتوقيت القاهرة GMT+2 من قنوات BEIN SPORT، ON SPORT، KSA SPORT، AD SPORTS.

كورة اون لاين مباريات اليوم

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جدول مباريات اليوم

هذا هو موعد مشاهدة مباريات اليوم الثلاثاء 29 يناير 2019 في مختلف البطولات الهامة.

طرفي اللقاء التوقيت “مصر” المسابقة

قطر ضد الإمارات 16:00 مساءاً كأس أسيا

اتحاد جدة ضد الشباب 19:20 مساءاً الدوري السعودي

الزمالك ضد مصر للمقاصة 20:00 مساءاً الدوري المصري

سنقوم بوضع روابط بث المباريات بالجدول أعلاه قبل بدايتها بدقائق، وسنقوم بتحديث البث فور توقفه، حيث تلك هي اهم المباريات التي سوف تعرض الليلة عبر تلك المقالة والمباريات التي ستكون متابعة جماهيرياً.

ويلتقي المنتخب الإماراتي صاحب الأرض أمام نظيره القطري في مواجهة عربية مثيرة في نصف نهائي كاس اسيا، حيث يأمل كلا المنتخبان في بلوغ المباراة النهائية والتتويج باللقب الأسيوي.

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