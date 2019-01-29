اونلاين | كيف ساهم "فابينهو" في مساعدة ليفربول على المنافسة على البريميرليج ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف ساهم "فابينهو" في مساعدة ليفربول على المنافسة على البريميرليج ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم مايكل إدواردز المدير الرياضي لنادي ليفربول الانجليزي درسًا آخر، وهو يعلم حقاً مالذي يقوم به في سوق الإنتقالات فقد حقق الكثير من الصفقات الناجحة خلال عامين، وعند التعاقد مع البرازيلي فابينهو مقابل 45 مليون يورو لم تحدث ضجه كبيرة فالكل كان على علم أنه سينجح مع الفريق.

وعلى الرغم من البداية المتأخرة لفابينهو مع الفريق حيث شارك للمره الأولى مع الفريق كبديل ضد هدرسفيلد في شهر أكتوبر بينما كانت مشاركته الأولى كأساسي بعدها بأسبوع ضد كارديف سيتي عندما فاز ليفربول بنتيجة 4-1

منذ ذلك الحين أصبح فابينهو من ركائز الفريق الأساسي ليورغن كلوب وشارك في عدة مباريات مهمة ضد أرسنال مانشيستر يونايتد وديربي ميرسيسايد , كان واضحاً أن الصبر الذي أبداه يورغن كلوب قد أتى ثماره.

فابينهو أحد الأسباب التي جعلت كلوب يغير طريقة اللعب إلى 4-2-3-1 الأمر الذي ساعد ليفربول على تدمير الفرق التي المتكتله في الدفاع , فابينهو قادر على التغطية وهو مدافع بالفطرة حيث بدأ مسيرته الكروية كظهير واصبح وجوده في الوسط يعني أن الفريق ليس بحاجه لوسط ثالث اطلاقاً.

الرباعي الهجومي استفادوا كثيراً من هذا الأمر كما أن كل من يلعب بجانب فابينهو في الوسط يؤدي أفضل عند اللعب معه , هيندرسون يقدم كرة أفضل بينما فينالدوم يبدو مرتاحاً في تأديه دور الوسط المتحرك وهذه ليست مصادفة فتواجد فابينهو يعطي الحرية لبقية اللاعبين حتى يقوموا بالأمور التي يجيدونه.

ستلاحظون ان هذة الثنائية تعمل بشكل جيد كما هو موضح في التخطيط الحراري بالصورة كلاهما هيندرسون وفابينهو يغطيان مساحة كبيرة من الملعب كما يحتفظان بالكرة جيداً ويقومون بقطع الكثير من الكرات وهذا مثال للنقلة التي حدثت في ليفربول.

لكن تأثير فابينهو الأكبر على فريق ليفربول هو تمريراته والتي كما تظهر الصورة كانت قد أسفرت عن تسديدة على المرمى وقد يبدو للبعض أنها مجرد تمريرات إلى منطقة الجزاء وهذا أمر واضح لكن بعض لاعبي الوسط يفضلون التمريرات المضمونة هذة الأيام على تمرير الكرات الخطرة للأمام.

وفي الحقيقة تمريرات فابينهو لإيصال الكرة لمنطقة الجزاء أمر إيجابي وبعض التمريرات قد لا تصل ولكن كل ما يتطلبه الأمر هو تمريرة ناجحه يتبعها تسجيل هدف , وقد فعلها مرتين منها هدف ساديو ماني الأول ضد مانشيستر يونايتد وهذة التمريرات أصبحت كالعلامة المسجلة بأسمه.

فابينهو يمرر كرات طولية خطيرة بدقة كبيرة وضد كريستال بالاس تكرر الأمر عندما مرر الكرة لميلنر الظهير الأيمن المتقدم وسجل صلاح منها هدفاً ثميناً عندما تشاهد الإعادة للهدف سترى أن كل شيء بدأ من تمريرة من أقدام فابينهو.

ليفربول هذا الموسم أظهر قدرته ونضوجه كفريق واصبحوا قادرين حتى على هزيمة الفرق الدفاعية ولديهم الكثير من الصبر والأهم من ذلك هم يعلمون كيف يحققون الفوز، وفابينهو الفائز بالدوري مع موناكو في فرنسا يلعب دوراً مهماً في كل العوامل الثلاثة.