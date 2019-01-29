اونلاين | رابط سريع: بث مباشر مباراة الإمارات وقطر.. مشاهدة مباراة الإمارات وقطر بث مباشر| رابط مباراة الامارات وقطر مباشر في نصف

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بث مباشر مباراة الإمارات وقطر اليوم يلا شوت الاسطورة، مشاهدة مباراة الإمارات وقطر اليوم بث مباشر، قطر والامارات مباشر كورة ستار كورة أون لاين، تنطلق اليوم المباراة رقم 50 في بطولة كأس آسيا 2019 بين الإمارات وقطر في نصف نهائي البطولة، وتُعتبر تلك المباراة من المباريات القوية في البطولة خاصة وأن الفريقين يلعبون بنظام دفاعي وهجومي جيد، ويعتمد المنتخب القطري على دفاعاته القوية خاصة وأنه لم يتلقى أية أهداف في تلك البطولة حتى الآن مما جعله يفوز بأقل الأهداف.

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يُطلق الحكم صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت قطر والسادسة بتوقيت الإمارات وسط حضور كبير من جماهير الإمارات بسبب إقامة البطولة على أرضها، كما سيتم نقل اللقاء على قنوات بي إن سبورت، كورة ستار بث مباشر الإمارات وقطر.

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مباراة الإمارات وقطر يلا شوت كورة ستار بث مباشر الاسطورة، وقد تحدث مدرب المنتخب القطري عن الضغط الذي يواجهه اللاعبين في مباراة اليوم بسبب الجماهير حيث أكد أن اللاعبين لن يتأثروا بتلك الضغوط خاصة وأنهم معتادون على ذلك سواء مع أنديتهم أو المنتخب في لقاءات سابقة.

نتيجة اللقاء:

تنطلق بعد قليل مباراة قطر والإمارات في نصف النهائي

نزل اللاعبون لملعب اللقاء لأداء عمليات الإحماء

حضور جماهيري كثيف في ملعب المباراة

نزول لاعبي المنتخبين لملعب المباراة وعزف النشيد الوطني

بداية المباراة الآن

الدقيقة 2: الإمارات تبدأ بهجمة قوية على مرمى المنتخب القطري

الدقيقة 13: قطر تُصوب على مرمى الإمارات والفريق العناني يُسيطر على اللقاء

الدقيقة 22: الهدف الأول لقطر بقدم بوعلام

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كما تحدث عن النظام الحالي للبطولة بعد زيادتها إلى 24 فريق فقد قال بأن النظام الجديد أتاح لعب دور جديد في البطولة مما أعطى لاعبيه الثقة اللازمة والخبرة الكافية في مباريات البطولة، وقد تمنى المدرب الوصول للنهائي وتحقيق البطولة، بث مباشر مباراة الإمارات وقطر livehd7.

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