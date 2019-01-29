شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل

الخليج 365- تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي، بأقامة 6 مباريات أبرزها بين مانشستر سيتي الوصيف ونيوكاسل يونايتد.

بينما يواجه أرسنال نظيره كارديف، ويستضيف مانشستريونايتد بيرنلي، فولهام يواجه برايتون، وولفرهامبتون مع وست هام، وهيدرسفيلد مع ايفرتون.

ويتصدر الريدز جدول ترتيب البريميرليج برصيد 60 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يحل توتنهام ثالثا برصيد 51 نقطة.

ويتواجد تشيلسي في المركز الرابع بـ47 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الخامس الذي يتاوى مع مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس.

يعتلي المصري محمد صلاح جدول ترتيب هدافي البريميرليج برصيد 16هدف، بفارق هدفين عن أقرب منافسيه الثنائي أوباميانج مهاجم أرسنال وهاري كين لاعب توتنهام والذي يغيب عن الملاعب حتى شهر مارس بسبب إصابة في الكاحل.