شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب مانشستر يونايتد على أعتاب الدوري الصيني والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- كشفت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، عن دخول نادي صيني في مفاوضات مع مانشستر يونايتد الإنجليزي لضم اللاعب البلجيكي مروان فيلايني.

وبحسب مصادر خاصة لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن هناك نادي صيني يتابع اللاعب بشكل جيد ويرصد انتقال فيلايني إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوفه.

ووفقًا للصحيفة، فإنه من الممكن رحيل فيلايني عن فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد تقليص دوره مع الفريق عقب إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وخرج فيلايني من حسابات المدرب أولى جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد حيث لم يشارك سوى في بضع دقائق منذ تولي النرويجي المهام الفنية للشياطين الحمر.

يُذكر أن فيلايني قد انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد في عام 2013 قادمًا من نادي إيفرتون في صفقة كلفت خزينة اليوناتيد ما يقرب من 27.5 مليون إسترليني.

وكشفت وسائل إعلام بريطانية في السابق قبل رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو، عن السبب الحقيقي وراء رفض لاعب مانشستر يونايت مروان فيلايني، تجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة القادمة، ويأتي ذلك بعدما قدمت إدارة اليونايتد عرضًا أوليًا لفيلايني لتمديد عقده مع الشياطين الحمر.

وذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أن المدير الفني لنادي لليونايتد، مقتنع بقدرات فيلايني ويرغب في استمراره مع الفريق، حيث قدم عرض له من أجل تجديد تعاقده والحفاظ على خدماته لمدة موسم واحد.

ولكن هذا العرض قوبل بالرفض التام من جانب اللاعب نظرًا لرغبته في التجديد مع الفريق لأكثر من موسم وهذا هو ما يختلف مع سياسة النادي الذي يرفض التجديد للاعبين الذين تخطوا الثلاثين أكثر من موسم.