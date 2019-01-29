شكرا لقرائتكم خبر عن "الليثي" يشارك في تدريبات الأهلي المصري والان مع التفاصيل

شارك إسماعيل الليثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، في مران الفريق اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك للمرة الأولى له في تدريبات الأحمر.

وأعلن مسؤلو القلعة الحمراء أمس الأثنين، تعاقدهم مع الليثى قادمًا من المصرية للاتصالات لمدة 4 مواسم ونصف.

ويستعد الفريق الأحمر لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني، وذلك في المباراة المقرر انطلاقها السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة، لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.