شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتضامن مع قصة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب والان مع التفاصيل

نشر النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، والمنتخب المصري، صورة عبر حسابه الشخصى على "تويتر"؛ ليعلق بها على قصة "أنت البطل"، التي أطلقتها وزارة التضامن برعاية صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي في مصر تزامنًا مع معرض القاهرة الدولي للكتاب.

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وعلق محمد صلاح على الصورة بالإنجليزية:"say not to drug"، "قل لا للمخدرات".

وقال محمد فتحي، مؤلف السلسلة القصصية "أنت البطل"، إن العمل يستهدف شريحة الأطفال بصورة أساسية؛ لتوعيتهم بمخاطر المخدرات.

وتتحدث قصة "أنت بطل" عن طفل مصري يدعى عُمر (13 عاماً) يقوده حلمه بالتقاط صورة مع النجم "محمد صلاح" إلى مغامرة مثيرة في عالم الإدمان، إذ يقع صديق له في دائرة تعاطى المخدرات بسبب أصدقاء السوء، دون أن يعرف بأن تراجع مستوى أداء صديقه في الرياضة وعدم انتظامه في الدراسة نتيجة التدخين وتعاطيه المخدرات.

وعقب رؤية الطفل عُمر لصورة محمد صلاح مرسومة على جدار مدرسته مع شعار حملة "أنت أقوى من المخدرات"، يبحث الطفل عن أي وسيلة تُمكنه من التواصل مع النجم العالمي لطلب المساعدة في إنقاذ صديقه، وتواصل من خلال البريد الإلكترونى للنادي الذي يلعب فيه محمد صلاح.