شكرا لقرائتكم خبر عن "سالا" رحل بحثاً عن تحقيق إنجاز في كارديف ليختفي في ظروف غامضة والان مع التفاصيل

أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي كارديف سيتي الأنجليزي خلال الأسابيع القليلة الماضية عن تعاقدها مع المهاجم الأرجنتيني إيمليانو سالا قادماً من صفوف فريق نادي نانت الفرنسي في صفقة كلفات خزائن النادي مبلغ 15 مليون دولار.

لكن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن حيث إختفى اللاعب في ظروف غامضة بل ووصل الأمر بالحديث عن وفاته متجمداً في بحر المانش حسبما أكدت بعض المصادر الصحفية الأنجليزية بعد أن إختفت الطائرة التي كان يستقلها اللاعب البالغ من العمر ثمانية وعشرين عاماً للإلتحاق بفريقه الجديد.

وكان سالا قد تواجد في الطائرة وارسل أكثر من رسالة عبر تطبيق " واتساب " لزملائه في الفريق يؤكد فيها أنه متخوف من الحالة الجوية الموجودة خاصةً وأن الطائرة حاولت التحليق في أربعة مناسبات لكنها لم تنجح قبل أن تحليق في المحاولة الخامسة بنجاح.

ولعل من أبرز الأسباب التي دفعت إدارة كاديف سيتي للتعاقد مع سالا ودفع مبلغ كبير لضمه قدرته الكبير على تسجيل الأهداف حيث كان اللاعب قبل إختفاءه يمر بحالة رائعة على الرغم من أن مدرب نانت السابق كاردوسو طالب الفريق بالتخلي عنه قبل أن يثبت سالا نفسه ويسجل 12 هدفاً كثالث هدافي الدوري الفرنسي.

وكان سالا يتميز بالألعاب الرأسية ويسجل منها الكثير من الأهداف كما أنه يملك فاعلية كبيرة على المرمى مكنته من تسجيل ثمانية أهداف من بين إثني عشر فرصة محققة فقط حصل عليها طبقاً لبعض المواقع الخاصة بالإحصائيات.

وقررت جماهير الكرة حول العالم في إطلاق حملة إلكترونية الهدف منها تمويل عمليات إستئناف البحث عن اللاعب إعتقاداً منهم أنه مازال على قيد الحياة وإنضم لهذه الحملة الكثير من اللاعبين على رأسهم كيليان مبابي الذي تبرع بمبلغ 34 ألف دولار أمريكي بالإضافة إلى زميله في الفريق ادريان رابيو الذي قدم 28 الف دولار.

وكانت السلطات البحرية في فرنسا قد أعلنت الأسبوع الماضي أن الطائرة التي كانت يستقلها اللاعب قد إختفت من على الشاشات الخاصة بالرادار لمراقبة الطائرات وهبطت في بحر المانش ليتم تعليق عمليات البحث عن الطائرة ولا توجد حتى الآن أي أخبار بخصوص الموضوع.