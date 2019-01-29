شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يعلن عن أسماء أسوء الاعبين بالنادى والان مع التفاصيل

الخليج 365 - أشار تقرير إسباني، إلى أسماء اللاعبين الأسوء التي سيتخلص منها نادى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ تمهيدًا للتعاقد مع لاعبين جدد.

وكشف ريال مدريد أن كلًا من لوكاس فاسكيز ومارسيلو وكيلور نافاس وإيسكو وداني سيبايوس وفاييخو، هم أسوء الاعبين بالنادي؛ والتي سترحل خلال الصيف المقبل.

كما تخلى بالفعل المدرب الحالي للفريق سانتياجو سولاري عن الثلاثى؛ فأصبح نافاس احتياطيًا لكورتوا، بينما لم يعد كل من إيسكو ومارسيلو يشاركان مثل السابق.

ليعلن الريال عن قيامه بثورة في الصفقات خلال الصيف المقبل.

والجدير بالذكر أن نافاس وإيسكو ومارسيلو كانوا أسبابًا رئيسية في فوز الفريق ب٣ ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا مع المدرب السابق زين الدين زيدان.