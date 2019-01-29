شكرا لقرائتكم خبر عن يوفينتوس يستهدف لاعب بارما من أجل تعويض ثنائي الدفاع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - يفكر نادي يوفينتوس الإيطالي في تعويض رحيل مدافع المغربي مهدي بن عطية، الذي رحل إلي الدحيل القطري خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ورحل بن عطية مقابل 8 مليون يورو للسيدة العجوز، بالإضافة لـ 2 مليون حوافز، وبراتب سنوي مع الفريق القطري يبلغ 5 مليون يورو.

وحسب صحيفة توتو سبورت الإيطالية، يحاول اليوفي التعاقد مع المدافع البرتغالي برونو ألفيس لاعب بارما، من أجل تعويض غياب بن عطية.

وأضافت: أن نادي بارما يطلب 1.5 مليون يورو، مقابل التخلي عن ألفيس، الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل.

سيضطر إدارة البيانكونيري إلي دفع المبلغ المحدد، والتعاقد مع ألفيس قبل إغلاق الإنتقالات الحالية، خاصة بعد إصابة المدافع ليوناردو بونوتشي، بالتواء في الكاحل الأيمن خلال مواجهة لاتسيو، وسيغيب علي أثرها لمدة 4 أسابيع.

وأنتقل اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا، إلي بارما الصيف الماضي، قادمًا من جلاسكو رينجرز