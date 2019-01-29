شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لرباعي الأهلي المصري والان مع التفاصيل
خاض كلا من وليد أزارو ،وحسام عاشور،وعلي لطفي ،وصلاح محسن لاعبوا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب ضمن البرنامج التأهيلي الخاص بهم على ملعب التتش بالجزيرة على هامش مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم .
و اعتذر الأهلي لفريق المعادي عن خوض المباراة الودية اليوم، بسبب الإصابات التي طالت عدد من اللاعبين في مباراة الأمس أمام نظيره وادي دجلة،والتي فاز بها الأهلي بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الأسبوع الـ20 لبطولة الدوري العام.
ويعاني أزارو من شد في العضلة الضامة،بينما يعاني عاشور من جزع في الكاحل.
ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
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