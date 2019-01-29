تركي آل الشيخ: يسخر من المنتخب القطري.. تعرف على التفاصيل

سخر تركى آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، حول المباراة المزمع اقامتها اليوم الثلاثاء، بين المنتخبين الإماراتى والقطرى فى كأس آسيا، وقال :" المفترض أن يعزف 12 نشيد وطني قبل المباراة بعد قليل"ن ساخرا من اللاعبين المجنسين فى منتخب قطر، واصفا إياه بمنتخب التجميع.

وثال تركى آل شيخ: "المفترض أن يعزف 11 نشيد وطنى قبل المباراة بعد قليل، نشيد منتخب الامارات الشقيق مقابل 11 نشيد لمنتخب التجميع وطبعاً لن يشمل النشيد القطري لعدم وجود قطري أصلى".

وأضاف :"حلو تكتيك افتح فمي كني حافظ السلام".

وسخرية آل الشيخ، جاءت من وجود عدد كبير من اللاعبين المجنسين ضمن صفوف المنتخب القطرى، وهو أمر لافت، لذلك وصفه بمنتخب التجميع.

ويسعى منتخب الإمارات لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التربع على عرش آسيا عندما يلتقى مع منتخب قطر فى الرابعة عصر اليوم بملعب "محمد بن زايد"، ضمن منافسات الدور نصف النهائى بمسابقة كأس آسيا المقامة حاليًا فى دولة الإمارات.