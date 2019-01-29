ريال مدريد وبرشلونة يتصارعان على ضم أولمو

يتنافس ريال مدريد وبرشلونة حالياً لضم المهاجم الإسباني، داني أولمو، البالغ من العمر 20 عاماً، خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وذكرت مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية اليوم الثلاثاء أن ريال مدريد يتفوق على برشلونة في عرضه لضم قائد فريق دينامو زغرب الكرواتي، أولمو.

ويعتبر الجناح، الذي ارتدى قميص إسبانيا في جميع منتخبات الناشئين، أحد أبرز اللاعبين حالياً في أوروبا.

وكان برشلونة أول من تقدم بعرض من أجل ضم أولمو بقيمة 25 مليون يورو، خاصة لأنه ترعرع في صفوف ناشئي الفريق الكاتالوني.

وبحسب نفس المصدر، فإن الريال قدم عرضاً آخر، يتجاوز عرض البرسا، بقيمة 26 مليون يورو.

وخلال الموسم الحالي، سجل اللاعب للنادي الكرواتي الذي يرتبط معه بعقد ممتد حتى 2021 أربعة أهداف و7 تمريرات، لكن يبدو أنه يرغب في العودة إلى الليغا.