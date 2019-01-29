إلغاء ودية الأهلي والمعادي وعبدالحفيظ يوضح السبب

أجرى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي اتصالا هاتفيا بمسئولي نادي المعادي للاعتذار عن المباراة الودية التي كان مُقرراً خوضها عصر اليوم، الثلاثاء، بملعب التتش بالجزيرة بين الاهلي والمعادي.

وأكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن الجهاز الفني للأهلي كان يتمنى خوض مباراة ودية اليوم أمام فريق المعادي كما كان مُقرراً، لكن الجهاز الفني اضطر للاعتذار عن هذه المباراة؛ بسبب ظروف خاصة بالأهلي يأتي في مقدمتها الإصابات التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الماضية والتي كان آخرها في لقاء وادي دجلة أمس بالدوري، حيث تعرض الثنائي رمضان صبحي وياسر إبراهيم لإصابات مختلفة.

وأكد مدير الكرة بالأهلي لمسئولي المعادي أنه يكن كل تقدير واحترام لهم ، موضحاً أن الجهاز الفني سيكون حريصا على خوض مباراة ودية مع المعادي خلال الفترة المقبلة، حينما تسمح الظروف.

وأوضح سيد عبد الحفيظ أن الظروف الطارئة من إصابات وغيرها هي السبب وراء الاعتذار عن خوض ودية المعادي، مُتمنياً التوفيق لفريق المعادي ومسئوليه في منافساته المختلفة.

وكان الأهلي قد فاز على وادي دجلة بهدفين لهدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ملعب بتروسبورت ضمن الجولة العشرين لمسابقة الدوري العام.