أودينيزي يقطع إعارة باريتشا مع فروسينوني ويُرسله إلى تركيا!

رحل المهاجم الكرواتي الشاب “ستيب باريتشا” عن صفوف نادي فروسينوني منتصف هذا الأسبوع، بعد فشله في إثبات نفسه خلال فترة إعارته من أودينيزي هذا الموسم.

وقامت إدارة أودينيزي بإعارته من جديد لنادي “قاسم باشا” في الدوري التركي الممتاز حتى نهاية هذا الموسم.

باريتشا /23 عامًا/ يلعب لأودينيزي منذ عام 2014 عندما انضم لصفوفه بنظام الإعارة من تشيلسي، قبل أن ينضم بعقد دائم في عام 2016.

اللاعب صاحب الطول الفارع (1.92 سم) لعب عدد كبير من المباريات رفقة أودينيزي بالمواسم الثلاث الماضية، إلا أنه اكتفى بتسجيل 10 أهداف في السيري آ بثلاثة مواسم ونصف الموسم، من بينهم 6 أهداف في موسم 2017/2016.

ولم يهدف باريتشا ولا مرة في سبع مباريات خاضها رفقة فروسينوني في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، الأمر الذي دفع المدرب “ماركو باروني” نحو طلب إعادته لأودينيزي من جديد.

ويُعد اللاعب الإيطالي “كاميلو كيانو” أفضل هداف في نادي فروسينوني هذا الموسم، إذ سجل 6 أهداف من 18 مباراة.