رسميًا | نادي النجوم يُقدم عصام الحضري للإعلام

قدمت إدارة نادي النجوم، الناشط في الدوري المصري الممتاز، الحارس المخضرم “عصام الحضري”، ظهر اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، للتحدث عن الصفقة.

الحضري الذي أكمل عامه الـ 46 مطلع العام الجاري، فسخ تعاقده مع النادي الإسماعيلي بعد اتهامه بالتهرب من السفر مع الفريق إلى إحدى مبارياته المؤهلة لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

حارس منتخب مصر المعتزل دوليًا في الصيف الماضي، وقع على عقد مدته 6 أشهر مع نادي النجوم، الذي غيّر اسمه من نجوم المستقبل عند الصعود لأول مرة إلى دوري الأضواء والشهرة مطلع هذا الموسم.

ويعتقد رئيس نادي النجوم “محمد الطويلة” في قدرة الحضري على مواصلة اللعب للموسم المقبل، وربما أكثر من ذلك.

وقال الطويلة للصحفيين “أنا واثق من تجديد الحضري لتعاقده معنا لمدة أربع سنوات قادمة. أتعجب من مُناداة البعض باعتزال الحضري، هذا الأمر ظالم، فلا يزال يستطيع تقديم الكثير لكرة القدم”.

ويستهدف نادي النجوم إنشاء أكاديمية تحمل اسم الحضري ويقوم بالإشراف عليها بنفسه، لهذا توجد ثقة لدى رئيس النادي بأن المشروع سيؤثر على نظرة الحارس الخبير، وسيدفعه نحو مواصلة اللعب لأطول فترة ممكنة.

وأبدى الحضري في وقت سابق يوم أمس الاثنين، استعداده للعدول عن قرار اعتزال اللعب الدولي، من أجل المشاركة ولو لبضع دقائق مع منتخب مصر الأول في نهائيات أمم أفريقيا 2019 المقرر لها في القاهرة والاسكندرية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد.حارس منتخب مصر التاريخي عصام الحضري (صور: Getty)