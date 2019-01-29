تشيلسي يسعى لبناء إمبراطورية بنجم برشلونة ومايسترو توتنهام

يهدف تشيلسي لتدعيم صفوفه بعدة لاعبين متميزين خلال الميركاتو الصيفي المقبل، على رأسهم الدولي الكرواتي “إيفان راكيتيتش” والدولي الدنماركي “كريستيان إريكسن”، للمنافسة على كافة المسابقات الممكنة بدلاً من بطولة واحدة كما اعتاد فريق غرب لندن في السنوات الماضية.

المدرب الإيطالي “موريتسيو ساري” اصطدم عند تقلده مسؤولية تشيلسي الصيف الماضي بوجود لاعبين غير قادرين على تنفيذ أفكاره في الاستحواذ وتدوير الكرة بنفس الانسيابية التي كان عليها فريقه السابق “نابولي”.

ساري رفض التعامل مع داني درينكووتر، واستخدم كل من سيسك فابريجاس ولوفتس تشيك وروس باركلي بتحفظ، معتمدًا في خطته على جورجينيو الذي جلبه معه من نابولي، والفرنسي نجولو كانتي.

ولم تؤت استعارة ماتيو كوفاشيتش من ريال مدريد ثمارها بالصورة المطلوبة حتى الآن، إذ تأخر تأقلم اللاعب، وأشيع في فترة من الفترات، رغبته الجامحة في العودة إلى ريال مدريد.

المفتاح

لبناء إمبراطورية في خط الوسط من اللاعبين المُتمكنين الذين يستطيعون صناعة وتسجيل الأهداف بصورة متزنة، لابد من البيع والتفريط في أحد النجوم، لأن الإدارة لم تنفق دون حساب كالسابق، وتطبق سياسة تقشفية منذ فترة ليست بالقصيرة.

بالتالي فإن المشروع العظيم الذي يُخطط له ساري، متوقف على طريقة تسويقه للاعبين مثل “ويليان ودافيد لويز وإدين هازارد” في الميركاتو الصيفي المقبل، خاصةً إدين هازارد، فإذا تمكن من بيعه إلى ريال مدريد نظير 150 مليون إسترليني، فلن تقابله أية مشاكل للظفر بإريكسن وراكيتيتش، مع الإبقاء على ويليان.

أما لو باع هازارد بمبلغ أقل من 100 مليون إسترليني، فقد يلجأ ساري لمقايضة برشلونة بويليان مقابل الحصول على راكيتيش، مستغلاً طلب البرسا المُلح للتعاقد مع البرازيلي منذ الصيف الماضي حتى الآن، إذ قدم النادي الكتالوني عدة عروض كان آخرهم في الميركاتو الشتوي الحالي يتضمن 50 مليون يورو والجناح البرازيلي مالكوم، رفضته إدارة تشيلسي، أو إن بتحليل أكثر واقعية “أجلت البت فيه” حتى نهاية الموسم.

وقالت صحيفة سبورت الكتالونية “تشيلسي يهدف للتعاقد مع راكيتيتش، ساري مهتم بضم الكرواتي في يونيه المقبل، إذا وافق البرسا على التفاوض حول خروجه”.

وأضاف نفس المصدر “راكيتيتش كرر في عدة مناسبات رغبته بالاستمرار مع البرسا، وقال أنه يرغب في تجديد عقده والبقاء لسنوات عديدة هنا”.

وكان تشيلسي باع لاعب الوسط الإسباني “سيسك فابريجاس” لمتذيل الدوري الفرنسي “موناكو”، خلال الميركاتو الشتوي الحالي بحوالي عشرة ملايين جنيه إسترليني، لافساح المجال أمام لاعب وسط جديد، يستطيع صناعة الألعاب والربط بين الوسط والهجوم.