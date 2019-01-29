الإسماعيلى يفوز على فاقوس بثنائية وديًا

الإسماعيلي وفاقوس كتب - نورهان فضل: فاز فريق الإسماعيلى على فاقوس أحد أندية المظاليم بهدفين دون رد فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم ، ضمن استعدادات الدراويش لمباراته أمام مصر المقاصة يوم 7 فبرايرالمقبل بالدورى المحلى. ثنائية الدراويش حملت توقيع المحترف النيجيري أودا مارشال والتنزاني يحيى زايد فى الشوط الثانى. بدأ الإسماعيلى اللقاء بتشكيل ضم .. محمد مجدى – احمد أيمن – محمد هاشم – ريتشارد بافور- علاء عبد العظيم – محمد الضرف – عماد حمدى – عمر الوحش – وجية عبد الحكيم – اودا مرشال -يحيى زايد. وكان الفريق قد فاز أمس على الاتحاد السكندرى بهدفين نظيفين لحساب الجولة الــ20 من عمر المسابقة.

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