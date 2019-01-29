بمشاركة وزير الرياضة.. انطلاق مؤتمر الصحة الأفريقي الأول بمصر

وزير الشباب والرياضة

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم

شهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة انطلاق مؤتمر الصحة الافريقي الأول تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،والذي تنظمه جامعة طنطا بالتعاون مع مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية وكلية الدراسات الافريقية العليا خلال الفترة من 29يناير حتي 1 فبراير

وأكد صبحي أن العلاقات المصرية مع الدول الافريقية افاقاً جديدة للتعاون في مختلف المجالات وذلك انطلاقاً مما يجمعنا من مصالح مشتركة ولعل ما يستدل به على ذلك في المجال الرياضي على وجه الخصوص حصول مصر على شرف استضافة بطولة كأس الأمم الافريقية 2019 وغيرها من

الاحداث الافريقية التي ستنظمها مصر على هامش رئاستها للاتحاد الافريقي لهذا العام مشيراً إلي أن وزارة الشباب والرياضة قامت بإعداد خطة طموحة بهدف تنمية العلاقات مع الدول الافريقية والتأكيد على هوية مصر الافريقية

وقال وزير الرياضة في كلمته أن وزارة الشباب والرياضة شريك رئيسي في تنمية صحة المواطن الافريقي والمحافظة عليها من خلال تطوير منظومة الطب الرياضي المصري بجميع مشتملاته البدنية والفسيولوجية كما تتضمن وضع معدلات للتغذية السليمة للشباب وأن الوزارة

ستوفر كافة متطلبات الطب الرياضي الافريقي من خلال مراكزها المنتشرة على مستوي الجمهورية لاجراء الفحوصات والقياسات المختلفة اللازمة للمجال الرياضي س

وفي سياق متصل بالشأن الافريقي أشار أن وزارة الشباب والرياضة وضعت العديد من البرامج والمبادرات التي ستنفذها خلال فترة ترأس مصر للاتحاد الافريقي وإعلان فخامة الرئيس أسوان عاصمة للشباب الافريقي 2019 والتي سبقاها تنظيم العديد من البرامج مثل مدرسة افريقيا 2063 والمعسكر الافريقي وبرنامج الوعي الافريقي في ضوء المساهمة في بناء الشباب الافريقي وتنمية قدؤراتهم واستثمار طاقاتهم الإبداعية مما يجعل بتحقيق التنمية المستدامة والشاملة لقارتنا الافريقية

واختتم صبحي كلمته بأن الرياضة هي الطريق الامن لتحسين الصحة ومقاومة الامراض المتوطنة في القارة الافريقية مما يساعد على تنمية القارة اقتصاديا واجتماعياً