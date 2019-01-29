غزل المحلة يضم مهاجم الإسماعيلي السابق على سبيل الإعارة

أنهى مجلس إدارة نادي غزل المحلة برئاسة إبراهيم صادق إجراءات انتقال وليد عطية مهاجم الإسماعيلى السابق على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.
وقد حضر اللاعب الى مقر النادى صباح اليوم وقام بتوقيع عقود انتقاله الى صفوف الفلاحين بعد الاتفاق على كافة النواحى الماديه بحضور وكيل الاعب ولجنة التعاقدات بالنادىوطه السيد المشرف على قطاع الرياضة بالنادي.
وجاء التعاقد مع اللاعب بعد اشادة خالد عيد المدير الفنى للفريق بامكانيات اللاعب البدنية والفنيه .
يذكر ان صفقة وليد عطيه تعتبر الثامنه للفريق خلال فترة الانتقالات الشتويه بعد التعاقد مع بسام ماهر
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