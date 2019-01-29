الأهلي يعتذر لنادي المعادي عن ودية اليوم

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

أجرى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، اتصالًا هاتفيًا بمسئولي نادي المعادي للاعتذار عن المباراة الودية التي كان مُقررًا خوضها، عصر اليوم الثلاثاء، بملعب التتش بالجزيرة بين الأهلي والمعادي.

أكد الكابتن سيد عبدالحفيظ، أن الجهاز الفني للأهلي كان يتمنى خوض مباراة ودية اليوم أمام فريق المعادي، كما كان مُقررًا، لكن الجهاز الفني اضطر للاعتذار

عن هذه المباراة؛ بسبب ظروف خاصة بالأهلي، يأتي في مقدمتها الإصابات التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الماضية، التي كان آخرها في لقاء وادي دجلة أمس بالدوري، حيث تعرض الثنائي رمضان صبحي وياسر إبراهيم لإصابات مختلفة.

وأكد مدير الكرة بالأهلي لمسئولي المعادي، أنه يكن

كل تقدير واحترام لهم، موضحًا أن الجهاز الفني سيكون حريصًا على خوض مباراة ودية مع المعادي خلال الفترة المقبلة، حينما تسمح الظروف.

وأوضح سيد عبدالحفيظ، أن الظروف الطارئة من إصابات وغيرها هي السبب وراء الاعتذار عن عدم خوض ودية المعادي، مُتمنيًا التوفيق لفريق المعادي ومسئوليه في منافساته المختلفة.

وكان الأهلي فاز على وادي دجلة بهدفين لهدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ملعب بتروسبورت ضمن الجولة العشرين لمسابقة الدوري.