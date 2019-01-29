أجرى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، اتصالًا هاتفيًا بمسئولي نادي المعادي للاعتذار عن المباراة الودية التي كان مُقررًا خوضها، عصر اليوم الثلاثاء، بملعب التتش بالجزيرة بين الأهلي والمعادي.
أكد الكابتن سيد عبدالحفيظ، أن الجهاز الفني للأهلي كان يتمنى خوض مباراة ودية اليوم أمام فريق المعادي، كما كان مُقررًا، لكن الجهاز الفني اضطر للاعتذارعن هذه المباراة؛ بسبب ظروف خاصة بالأهلي، يأتي في مقدمتها الإصابات التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الماضية، التي كان آخرها في لقاء وادي دجلة أمس بالدوري، حيث تعرض الثنائي رمضان صبحي وياسر إبراهيم لإصابات مختلفة.
وأكد مدير الكرة بالأهلي لمسئولي المعادي، أنه يكن
وأوضح سيد عبدالحفيظ، أن الظروف الطارئة من إصابات وغيرها هي السبب وراء الاعتذار عن عدم خوض ودية المعادي، مُتمنيًا التوفيق لفريق المعادي ومسئوليه في منافساته المختلفة.
وكان الأهلي فاز على وادي دجلة بهدفين لهدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ملعب بتروسبورت ضمن الجولة العشرين لمسابقة الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يعتذر لنادي المعادي عن ودية اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.