تشكيل منتخب الإمارات أمام قطر.. علي مبخوت في الهجوم

علي مبخوت لاعب منتخب الإمارات كتب - محمد صبحي أعلن ألبيرتو زاكيروني، المدير الفني لمنتخب الإمارات الأول لكرة القدم، عن تشكيلة مواجهة قطر بالمباراة التي ستنطلق في تمام الرابعة عصرًا بالدور قبل النهائي من بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم. قبل النهائي من بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم. جاء تشكيل منتخب الإمارات كالآتي: حارس مرمى: خالد عيسى خط الدفاع: بندر الأحبابي – فارس جمعة – إسماعيل أحمد – وليد عباس خط الوسط: عامر عبدالرحمن – علي سالمين – خميس إسماعيل الهجوم: سيف راشد – إسماعيل الحمادي – وعلي مبخوت

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