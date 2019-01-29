بث مباشر مشاهدة مباراة الإمارات وقطر في نصف نهائي أمم آسيا

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مباراة الإمارات وقطرالقاهرة - بوابة الوفد
تقدم "بوابة الوفد" خدمة بث مباشر لمشاهدة مباراة الإمارات وقطر التي ستقام في تمام الساعة الرابعة عصرًا، على ملعب ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في الدورقبل النهائي من بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم.
ستنقل مباراة الإمارات ضد قطر عبر قنوات beIN SPORTS MAX 1
مشاهدة مباراة الإمارات وقطر ..
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