بث مباشر مشاهدة مباراة الإمارات وقطر في نصف نهائي أمم آسيا

مباراة الإمارات وقطر

القاهرة - بوابة الوفد

تقدم "بوابة الوفد" خدمة بث مباشر لمشاهدة مباراة الإمارات وقطر التي ستقام في تمام الساعة الرابعة عصرًا، على ملعب ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في الدور

قبل النهائي من بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم.

ستنقل مباراة الإمارات ضد قطر عبر قنوات beIN SPORTS MAX 1

HD AR و beIN SPORTS MAX 2 HD AR و Alkass EXTRA One HD و Alkass EXTRA two HD كما يمكنكم مشاهدتها من خلال الشاشة التالية بجودة عالية ومن دون إعلانات.

مشاهدة مباراة الإمارات وقطر ..