اونلاين | مران الأهلي.. أزارو ومحسن يواصلان التأهيل وجلسة خاصة لـ"لاسارتي" مع جهازه المعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي.. أزارو ومحسن يواصلان التأهيل وجلسة خاصة لـ"لاسارتي" مع جهازه المعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الثنائي مروان محسن ووليد أزارو لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء التدريبات التأهيلية بالجري حول الملعب، للتعافي من الإصابة، على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الثلاثاء والمقام على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ويعاني مروان من الإصابة بشد في العضلة الأمامية، فيما يعاني أزارو من قطع في الضامة، حيث قطع الثنائي شوطا كبيرا من برنامجهما التنفيذي للتعافي من الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سبيما التنزاني يوم السبت المقبل على ستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعقد الأوروجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع جهازه المعاون اليوم الثلاثاء قبل انطلاق مران الفريق الأحمر الجماعي على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وتحدث لاسارتي مع جهازه المعاون حول المرحلة المقبلة ووضع كافة الترتيبات الخاصة بالوحدات التدريبية، وكيفية تحقيق نتائج جيدة في المباريات المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سبيما التنزاني يوم السبت المقبل على ستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز على وادي دجلة بهدفين لهدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ملعب بتروسبورت ضمن الجولة العشرين لمسابقة الدوري العام.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني، السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



