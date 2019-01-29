اونلاين | مباشر.. قبل نهائي أمم آسيا.. الإمارات وقطر.. يلا شوت.. كورة لايف.. كورة ستار.. كورة اون لاين

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زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا التغطية المباشرة لمواجهة الإمارات وقطر في قبل نهائي كأس الأمم الآسيوية.
مباشر.. قبل نهائي أمم آسيا.. الإمارات وقطر.. يلا شوت.. كورة لايف.. كورة ستار.. كورة اون لاين
ويتأهل الفائز من المباراة لمواجهة اليابان على نهائي البطولة.
ويبدأ المنتخب الإماراتي بالتشكيل التالي: خالد عيسى، بندر الحربي، فارس جمعة، إسماعيل أحمد، وليد عباس، عامر عبد الرحمن، علي سالمين، خميس إسماعيل، سيف راشد، إسماعيل الأحمدي، علي مبخوت.
مباشر.. قبل نهائي أمم آسيا.. الإمارات وقطر.. يلا شوت.. كورة لايف.. كورة ستار.. كورة اون لاين
فيما يبدأ المنتخب القطري بالتشكيل التالي: سعد الشيب، بيدرو، خوخي بوعلام، سالم الهاجري، عبد الكريم حسن، عاصم عمر، طارق سليمان، كريم بوضياف، حسن الهيدوس، أكرم عفيف، المعز علي.
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