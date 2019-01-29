اونلاين | عاجل | مشاهدة مباراة الامارات وقطر بث مباشر اليوم 29-01-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل | مشاهدة مباراة الامارات وقطر بث مباشر اليوم 29-01-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الامارات وقطر بث مباشر في كاس الامم الاسيوية الامارات 2019 دور نصف النهائي . يلتقي المنتخب القطري نظيره الإماراتي في نصف نهائي كأس أمم آسيا 2019. مباراة قطر والامارات مباشر اليوم على قناتي MAX HD1 و MAX HD2 في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

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