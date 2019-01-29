اونلاين | انطلاق الان مباراة بث مباشر لمباراة الإمارات وقطر في كأس آسيا اليوم كورة اون لاين يوتيوب الاسطورة ماتش الامارات ضد قطر

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زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا التغطية الحية والمباشرة لمواجهة منتخبي الإمارات وقطر في الدور قبل النهائي لكأس الأمم الآسيوية 2019.
وتأهل منتخب الإمارات لقبل النهائي بعد تفوقه على أستراليا، بينما نجحت قطر في إقصاء كوريا الجنوبية في دور الثمانية من البطولة.
وسيتأهل الفائز من اللقاء إلى المباراة النهائية لملاقاة اليابان التي نجحت في إقصاء إيران أمس الأثنين، بعد الفوز بثلاثة أهداف نظيفة.
تشكيل الإمارات: خالد عيسى، بندر الحربي، فارس جمعة، إسماعيل أحمد، وليد عباس، عامر عبد الرحمن، علي سالمين، خميس إسماعيل، سيف راشد، إسماعيل الأحمدي، علي مبخوت.
تشكيل قطر: سعد الشيب، بيدرو، سالم الهاجري، عبد الكريم حسن، عاصم عمر، طارق سليمان، خوخي بوعلام، كريم بوضياف، حسن الهيدوس، أكرم عفيف، المعز علي.يخوض المنتخب الوطني في الساعة السادسة من مساء اليوم، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، مواجهة تاريخية مهمة وحاسمة أمام المنتخب القطري في الدور نصف النهائي لكأس أمم آسيا 2019 التي تقام في الإمارات، إذ يتطلع الأبيض الذي يعيش حالياً أجواء انتصارات مميزة ــ كان آخرها التفوق على المنتخب الأسترالي حامل لقب النسخة الماضية ــ إلى مواصلة انتصاراته، خصوصاً أن الفوز في هذه المباراة يعد بوابة الأبيض لكتابة تاريخ جديد لكرة الإمارات، وصولاً إلى المباراة النهائية، وتحقيق حلم التتويج باللقب الثمين، بعدما بات قاب قوسين أو أدنى منه، حيث وضع مدرب المنتخب، البيرتو زاكيروني، خطته المناسبة لهذه المواجهة، علماً بأن الأبيض ظل يشكل عقدة للمنتخب القطري خلال السنوات الماضية، إذ لم يستطع التفوق عليه منذ آخر فوز له في عام 2002.
وتنقل لكم "الخليج 365 الرياضي" بثاً مباشراً من الأن لأهم ما يحدث في استاد محمد بن زايد ووقائع المباراة الهامة بين المنتخبين.
توجه صباح اليوم الى أبوظبي جمهور الجالية العراقية في الدولة لحضور مباراة المنتخب الوطني المرتقبة مساء اليوم ضمن الدور نصف النهائي لبطولة آسيا رغم عدم حصولها على تذاكر الدخول للمباراة بسبب نفادها، الا ان مسؤولي الحملة يتطلعون الى إبداء المساعدة للحصول على التذاكر ليتسنى لهم الدخول للملعب وتشجيع الابيض الاماراتي.
بالفيديو: جماهير مغربية ومصرية حضرت لمؤازرة منتخبنا الوطني في مباراة الدور نصف النهائي.
تشكيل المنتخب الوطني - خالد عيسى
بندر الاحبابي – إسماعيل احمد – فارس جمعة – وليد عباس
خميس إسماعيل – علي سالمين – عامر عبد الرحمن
سيف راشد – علي مبخوت- إسماعيل الحمادي
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