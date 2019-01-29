اونلاين | لايف يوتيوب مشاهدة مباراة قطر والامارات بث مباشر اليوم 29-1-2019 في كأس أمم أسيا

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سيكون عشاق الكرة العربية والأسيوية، على موعد مع المتعة والإثارة الكروية، عندما يلتقي المنتخب الإماراتي ضد شقيقه القطري وجها لوجه في مباراة نارية في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة السادسة مساءا بتوقيت أبو ظبي اليوم الثلاثاء 29 يناير 2019 في المباراة التي تقام بينهما لحساب دور النصف النهائي لكأس أمم أسيا 2019 لايف يوتيوب مشاهدة مباراة قطر والامارات بث مباشر اليوم الثلاثاء 29-1-2019 في كأس أمم أسيا .

المنتخب الإماراتي يدخل مباراة اليوم وهو متسلحا بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية لأول مرة منذ 23 عاما ونجح المنتخب الإماراتي في التأهل لهذا الدور بعدما تصدر مجموعته بخمس نقاط قبل أن يفوز على منتخب قيزغيستان في دور الـ16 ثم تخطي عقبة الكنجارو الاسترالي حامل اللقب في دور الـ8 بهدف نظيف سجله علي مبخوت هداف الإمارات في النسخة الحالية وهداف البطولة الماضية وسيسعى زاكروني مدرب الإمارات لقيادة الفريق لانجاز بالتأهل للمباراة النهائية خاصة وأن البطولة تقام على أراضي الإمارات لايف الآن مشاهدة مباراة الإمارات وقطر بث مباشر اليوم الثلاثاء في كأس أسيا 2019.

على الجانب الأخر يدخل المنتخب القطري لقاء اليوم بعدما نجح في تقديم بطولة رائعة وحقق الفوز في 5 لقاءات خاضها حيث فاز في لقاءاته الثلاث في دور المجموعات على السعودية ولبنان وكوريا الشمالية قبل أن يتخطي عقبة أسود الرافدين في دور الـ16 ثم الفوز على الشمشون الكوري في دور الـ8 بهدف نظيف ويعول فليكس سانشيز المدير الفني للعنابي على نجم الفريق المعز علي هداف البطولة الحالية بـ7 أهداف وتعد هذه هي أول مباراة يخوضها العنابي في تاريخه في الدور قبل النهائي كول كورة مشاهدة مباراة قطر ضد الإمارات بث مباشر اليوم الثلاثاء 29-1-2019 في بطولة كأس أسيا.

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