اونلاين | بث حي .. مشاهدة مباراة قطر والامارات بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف | كورة اون لاين | كورة ستار | كول كورة جول

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يترقب عشاق كأس آسيا 2019 واحدة من أهم مباريات اليوم، حيث ستقام مباراة الإمارات وقطر على استاد محمد بن زايد بالعاصمة لاستقبال الديربي العربي الكبير بين المنتخبين الشقيقين اليوم الثلاثاء 29 يناير 2019، في إطار مباريات نصف نهائي كأس أمم آسيا 2019.

دخل منتخب الإمارات منافسات الموسم الحالي من كأس آسيا في المجموعة الأولى رفقة البحرين والهند وتايلاند، وتمكن من التأهل كمتصدر للمجموعة بعد أن كان التعادل حاضراً مع الأول والثاني بنتيجة هدف لمثله، وفازت الإمارات على الهند بهدفين نظيفين، وفي دور الـ16 لعب المنتخب الإماراتي أمام قيرغيزستان وفازوا عليهم بثلاثية لهدفين، ثم واجهو أستراليا في ربع النهائي وانتصروا عليها بهدف نظيف.

يعتبر طريق المنتخب القطري هو الأصعب في النسخة الحالية من المسابقة، فقد لعب في دور المجموعات رفقة كوريا الشمالية ولبنان والسعودية، وتمكن من تحقيق العلامة الكاملة بتسعة نقاط، وفي الدور التالي لعب مع العراق وانتصر بهدف نظيف، ثم لعبت قطر مع كوريا الجنوبية وتخطتها بهدف دون رد.

تشهد قائمة المنتخب القطري لمواجهة الإمارات غياب بعض اللاعبين بداعي الإيقاف، حيث سيتغيب عبد العزيز حاتم وبسام الراوي بعد حصول كلٍ منهما على البطاقة الصفراء الثاني في منافسات ربع النهائي أمام كوريا الجنوبية، وسكون الفريق مكتملاً العدد في ديربي الإمارات وقطر الكبير.

ستشهد المباراة عودة الثنائي عبد الكريم حسن لمركز الظهير الأيسر وعاصم ماديبو لشراكة محور الوسط مع كريم بوضياف وسالم الهاجري، وسيحرس العرين سعد الشيب وأمامه سيتواجد قلبي الدفاع طارق سلمان وخوخي وعلى يمينهما رورو، أما الهجوم فسيتكون من الهيدوس والمعز علي وأكرم عفيف.

تشكيل قطر المتوقع | 4-3-3

سعد الشيب

عبد الكريم حسن – طارق سلمان – بوعلام خوخي – رورو

كريم بوضياف – عاصم ماديبو – سالم الهاجري

أكرم عفيف – المعز علي – حسن الهيدوس

سيتغيب عن منتخب الإمارات ضد قطر في نصف نهائي كأس آسيا الثنائي خليفة مبارك ومحمد أحمد بداعي الصابة، ولن تشهد قائمة المنتخب أي غيابات أخرى بداعي الإيقاف، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب زاكيروني بنفس طريقته المعتاد عليها، وذلك بالاعتماد على فارس جمعة في قلب الدفاع بدلاً مبارك المصاب، وسيتواجد الأحبابي على يمين الدفاع وصالح علي يساره، وسيشكل محوري الوسط علي سالمين وعامر عبد الرحمن، وسيقود الهجوم علي مبخوت وخلفه الثلاثي إسماعيل الحمادي ومطر وخلفان مبارك.

تشكيل الإمارات المتوقع | 4-2-3-1

خالد عيسى

الحسن صالح – إسماعيل أحمد – فارس جمعة – بندر الأحبابي

علي سالمين – عامر عبد الرحمن

إسماعيل الحمادي – إسماعيل مطر – خلفان مبارك

علي مبخوت

سيكون إمكانية مشاهدة مباراة الإمارات وقطر بث مباشر متاحاً عبر قناة بي إن ماكس 1 + 2 بصوت المعلقين رؤوف خليف ويوسف سيف، وذلك في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الـ4:00 بتوقيت القاهرة، و7:00 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.