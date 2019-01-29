اونلاين | بث حي Twitch - مشاهدة مباراة قطر والامارات البث المباشر الآن مباراة الامارات وقطر تويتش HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث حي Twitch - مشاهدة مباراة قطر والامارات البث المباشر الآن مباراة الامارات وقطر تويتش HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث حي Twitch - مشاهدة مباراة قطر والامارات البث المباشر الآن مباراة الامارات وقطر تويتش HD

مواجهة قوية اليوم الثلاثاء 29-1-2019 بين فريقي قطر والامارات في الدور نصف النهائي في كاس اسيا 2019 في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة الذي يوازي الساعة الخامسة بتوقيت السعودية و يوازي السادسة بتوقيت الامارات

حي - مشاهدة مباراة قطر والامارات البث المباشر الآن مباراة الامارات وقطر

يتطلع الأبيض الذي يعيش حالياً أجواء انتصارات مميزة ــ كان آخرها التفوق على المنتخب الأسترالي حامل لقب النسخة الماضية ــ إلى مواصلة انتصاراته، خصوصاً أن الفوز في هذه المباراة يعد بوابة الأبيض لكتابة تاريخ جديد لكرة الإمارات، وصولاً إلى المباراة النهائية، وتحقيق حلم التتويج باللقب الثمين، بعدما بات قاب قوسين أو أدنى منه، حيث وضع مدرب المنتخب، البيرتو زاكيروني، خطته المناسبة لهذه المواجهة، علماً بأن الأبيض ظل يشكل عقدة للمنتخب القطري خلال السنوات الماضية، إذ لم يستطع التفوق عليه منذ آخر فوز له في عام 2002.

حي - مشاهدة مباراة قطر والامارات البث المباشر الآن مباراة الامارات وقطر

تشكيل منتخب الامارات - خالد عيسى

بندر الاحبابي – إسماعيل احمد – فارس جمعة – وليد عباس

خميس إسماعيل – علي سالمين – عامر عبد الرحمن

سيف راشد – علي مبخوت- إسماعيل الحمادي

القنوات الناقلة لمباراة الامارات وقطر

حي - مشاهدة مباراة قطر والامارات البث المباشر الآن مباراة الامارات وقطر

beIN SPORTS MAX 2 HD AR، beIN SPORTS MAX 1 HD AR، Alkass EXTRA One HD، Alkass EXTRA TWO HD.

توجه صباح اليوم الى أبوظبي جمهور الجالية العراقية في الدولة لحضور مباراة المنتخب الوطني المرتقبة مساء اليوم ضمن الدور نصف النهائي لبطولة آسيا رغم عدم حصولها على تذاكر الدخول للمباراة بسبب نفادها، الا ان مسؤولي الحملة يتطلعون الى إبداء المساعدة للحصول على التذاكر ليتسنى لهم الدخول للملعب وتشجيع الابيض الاماراتي.

بث حي Twitch - مشاهدة مباراة قطر والامارات البث المباشر الآن مباراة الامارات وقطر تويتش HD