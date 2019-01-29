اونلاين | كورة لايف | مشاهدة مباراة قطر والامارات بث مباشر اليوم الثلاثاء 29/1/2019 كأس أمم آسيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف | مشاهدة مباراة قطر والامارات بث مباشر اليوم الثلاثاء 29/1/2019 كأس أمم آسيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم مساء اليوم مباراة قطر والامارات في ديربي خليجي عربي خالص، والتي ستقام مساء الثلاثاء على ملعب محمد بن زايد، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم آسيا 2019 لكرة القدم، والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية، ويسعى منتخبي قطر والامارات اليوم إلى تحقيق الانتصار في هذا اللقاء القوي من أجل التأهل إلى نهائي البطولة الآسيوية.

قبل انطلاق مباراة قطر والامارات اليوم، كان المنتخب الإماراتي وصل لهذا الدور بعد تخطيه عقبة استراليا بالفوز عليه بهدف نظيف في دور ثمن النهائي، وكانت الامارات وقعت في المجموعة الأولى بجانب كلاَ من البحرين وتايلاند والهند، وتمكن أصحاب الأرض من بلوغ الدور الأول، متصدراً للمجموعة حيث تعادل في مباراتين أمام البحرين وتايلاند، بهدف في كلتا المواجهتين، وفاز على الهند بهدف دون رد، قبل أن يصعد لنصف النهائي بعد تغلبه على قرغيزستان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

على الجهة الأخرى، يبدو أن المنتخب القطري يعد واحد من أفضل منتخبات البطولة، حيث لم يخسر في أي مباراة حتى الآن، حيث وقع في مجموعة صعبة، رفقة لبنان وكوريا الشمالية والسعودية، إلا أنه استطاع أن يتأهل بالفوز في جميع المواجهات، ونجح في تخطي دور المجموعات بـ 9 نقاط كاملة، كما بلغ دور الـ 16 بعد انتصاره الصعب على المنتخب العراقي بهدف نظيف، كذلك واجه العنابي كوريا الجنوبية في ربع النهائي وتغلب عليه بهدف دون رد، ليواصل بخطى ثابتة نحو نهائي المسابقة الآسيوية.

على صعيد التشكيل المتوقع والغيابات في مباراة قطر والامارات اليوم، يفقد المنتخب القطري اثنين من لاعبيه هما عبد العزيز حاتم وبسام الراوي نتيجة للإيقاف، بسبب تراكم البطاقات، خاصة في المباراة الأخيرة بربع نهائي أمم آسيا أمام كوريا الجنوبية، وباقي الكتيبة العنابية ستكون متاحة في الديربي الخليجي ضد المنتخب الإماراتي، وتضم تشكيلة منتخب قطر اليوم، كلاً من في حراسة المرمى سعد الشيب، وفي الدفاع طارق سلمان وخوخي ورورو، وعاصم ماديبو وكريم بوضياف وسالم الهاجري في الوسط، وفي الهجوم الهيدروس والمعز علي وأكرم عفيف.

تنطلق مشاهدة مباراة قطر والامارات بث مباشر في نصف نهائي كأس أمم آسيا 2019 اليوم الخميس في تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت السعودية ولبنان وفلسطين والأردن وسوريا 4:00 مساءاً بتوقيت مصر والسودان وليبيا 3:00 مساءاً بتوقيت تونس والجزائر و3:00 بتوقيت المغرب الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان، سوف يتم نقل الامارات وقطر على قناة بي ان ماكس HD1 بصوت رؤوف خليف، وبي ان ماكس HD2 بصوت المعلق يوسف سيف.