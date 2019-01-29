اونلاين | انطلقت الشوط الاول بدون تقطيع قطر اون لاين.. مشاهدة مباراة الإمارات وقطر اليوم في كأس آسيا

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انطلقت الشوط الاول بدون تقطيع قطر اون لاين.. مشاهدة مباراة الإمارات وقطر اليوم في كأس آسيااليوم في كأس آسيا اليوم في كأس آسيا سيكون عشاق الكرة العربية والآسيوية على موعد مع المتعة والإثارة الكروية، عندما يفتح ستاد محمد بن زايد بالعاصة أبوظبي أبوابه لاستضافة مواجهة عربية خالصة بين الإمارات وقطر في نصف نهائي كأس أمم أسيا 2019، في مباراة نارية بين الطرفين.

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الإمارات وقطر اليوم في كأس آسيا

وتقام مباراة قطر والإمارات في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت قطر، السادسة بتوقيت الإمارات، اليوم الثلاثاء 29 يناير 2019

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الإمارات وقطر اليوم في كأس آسيا

بث مباشر مشاهدة مباراة الإمارات وقطر

منتخب الإمارات تأهل للدور قبل النهائي، بعدما تواجد في المجموعة الأولى في الدور الأول رفقة البحرين وتايلاند والهند، ونجح في التأهل كمتصدر للمجموعة بعد أن تعادل مع الأول والثاني بنفس النتيجة (1-1) وانتصر على الأخير بهدفين نظيفين، وفي دور الـ16 واجه أبناء زايد قيرغيزستان وتخطوها بثلاثة أهدافٍ لهدفين، ثم قابلوا أستراليا في ربع النهائي وانتصروا عليها انتصاراً تاريخياً بهدفٍ نظيف.

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ونجح المنتخب القطري في التأهل لأول مرة في تاريخه لدور الـ4، بعدما تواجد فى دور المجموعات مع لبنان وكوريا الشمالية والسعودية، وبالرغم من ذلك نجح في التأهل بالعلامة الكاملة 9 نقاط، وفي دور الـ16 واجه منتخب العراق القوي جداً وانتصر عليه بهدفٍ نظيف، ثم قابل العنابي كوريا الجنوبية في نصف النهائي ونجح في تخطيها بهدفٍ نظيفٍ أيضاً.

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الإمارات وقطر اليوم في كأس آسيا

ومن المنتظر أن يبدأ منتخب قطر بتشكيل مكون من سعد الشيب في حراسة المرمى، وفي الدفاع عبد الكريم حسن، طارق سلمان، بوعلام خوخي، رورو، وفي الوسط كريم بوضياف، عاصم ماديبو، سالم الهاجري، وفي الهجوم أكرم عفيف، المعز علي، حسن الهيدوس.

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الإمارات وقطر اليوم في كأس آسيا

وسيدخل منتخب الإمارات بتشكيل مكون من خالد عيسى في حراسة المرمى، وفي الدفاع الحسن صالح، إسماعيل أحمد ، فارس جمعة، بندر الأحبابي، وفي الوسط علي سالمين، عامر عبد الرحمن، إسماعيل الحمادي ، إسماعيل مطر، خلفان مبارك، وفي الهجوم علي مبخوت.

وتقوم قناة بي ان سبورت ماكس اتش دي بنقل مباراة الإمارات وقطر في بث حي ومباشر اليوم الثلاثاء في كأس أمم آسيا 2019.