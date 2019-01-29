اونلاين | مشاهدة مباراة قطر والامارات بث مباشر اليوم 29-1-2019 رابط يلا شوت يوتيوب

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مباراة قطر والامارات فى نصف النهائى لبطولة كأس الأمم الأسيوية لكرة القدم، و التى تستضيفها دولة الامارات حاليا، المباراة بين منتخبين عربيين، و لاتقبل القسمة على اثنين، فلابد من فائز منهما ليصعد إلى النهائى، و يتقابل مع منتخب اليابان، يوم 1 فبراير 2019، المباراة صعبة على كلا المنتخبين، سيسعى كل منتخب لتقديم أفضل عرض، و الفوز بالمباراة، و سوف تُقام المباراة اليوم على ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

موعد مباراة قطر والامارات فى نصف النهائى

مباراة قطر والامارات ستكون فى تمام السادسة بتوقيت الامارات وسلطنة عمان، تمام الخامسة بتوقيت قطر و السعودية و البحرين و العراق و الكويت و اليمن، الرابعة بتوقيت مصر و فلسطين و الأردن و سوريا و لبنان، الثالثة بتوقيت تونس والجزائر و المغرب.

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