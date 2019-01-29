اونلاين | قطر مباشر .. مشاهدة مباراة قطر والامارات بث مباشر اليوم .. منتخب الامارات يوتيوب .. يلا شوت Qatar

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مباراة الامارات وقطر فى نصف نهائى كأس أسيا، اليوم الثلاثاء 29 يناير 2019، المباراة التى يتطلع اليها المشاهدين فى جميع أنحاء الوطن العربى بين المنتخبين العربيين، واللذان استمرا حتى نصف النهائى فى كأس الأمم الأسيوية، وسيفوز منهما منتخب عربى سيمثل العربى فى تهائى كأس أسيا، المباراة صعبة لكلا البلدين، و من الصعب التكهن بنتيجتها،منتخب الأمارات البلد المستضيف للبطولة، ربما أداء المنتخب الاماراتى لم يقنع الكثيرين، الا أنه فى كل مباراة يؤدى ما هو مطلوب و يفوز بغض النظر عن الأداء، بينما منتخب قطر هو مفاجأة البطولة، و يؤدى مباريات رائعة منذ بداية البطولة.

موعد مباراة الامارات وقطر

ستبدأ المباراة فى تمام السادسة مساء بتوقيت الامارات وسلطنة عمان، الخامسة مساء بتوقيت قطر و السعودية و العراق و البحرين و اليمن و الكويت، الرابعة بتوقيت مصر و فلسطين و الأردن و سوريا و لبنان، الثالثة بتوقيت تونس والجزائر و المغرب.

المباراة منقولة على beIN SPORTS MAX 2 HD AR و قناة beIN SPORTS MAX 1 HD AR.