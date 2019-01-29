اونلاين | الامارات مباشر.. مشاهدة مباراة الامارات وقطر الآن | كورة لايف HD الامارات ضد قطر مباشر | يلا شوت | كورة ستار | الاسطورة

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تابعوا معنا التغطية الحية والمباشرة لمواجهة منتخبي الإمارات وقطر في الدور قبل النهائي لكأس الأمم الآسيوية 2019.

وتأهل منتخب الإمارات لقبل النهائي بعد تفوقه على أستراليا، بينما نجحت قطر في إقصاء كوريا الجنوبية في دور الثمانية من البطولة.

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وسيتأهل الفائز من اللقاء إلى المباراة النهائية لملاقاة اليابان التي نجحت في إقصاء إيران أمس الأثنين، بعد الفوز بثلاثة أهداف نظيفة.

تشكيل الإمارات: خالد عيسى، بندر الحربي، فارس جمعة، إسماعيل أحمد، وليد عباس، عامر عبد الرحمن، علي سالمين، خميس إسماعيل، سيف راشد، إسماعيل الأحمدي، علي مبخوت.

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تشكيل قطر: سعد الشيب، بيدرو، خوخي بوعلام، سالم الهاجري، عبد الكريم حسن، عاصم عمر، طارق سليمان، كريم بوضياف، حسن الهيدوس، أكرم عفيف، المعز علي.