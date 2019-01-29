اونلاين | koralive مشاهدة مباراة الامارات وقطر اليوم بث مباشر | رابط مباراة الامارات وقطر اليوم يوتيوب | بث مباشر مباراة الامارات

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يواجه منتخب قطر نظيره الامارات، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات نصف النهائي، وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، الثانية بتوقيت جرينيتش.