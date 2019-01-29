رياضة | الأمن يحدد 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن يحدد 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أيوريدة، عن موافقة الجهات الأمنية على تحديد 10 آلا متفرج لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالجبلاية، أن الأمن وافق رسميًا على حضور هذا العدد في مباراة الأهلى وسيمبا على ملعب يرج العرب بالإسكندرية.

وكان النادي الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب، أجرى اتصالات مكثفة مع مسئولى الجبلاية للاتفاق على العدد المسموح بحضوره مباراة بطل تنزانيا المرتقبة.

ويلتقي الأهلي سيمبا التنزاني، مساء السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 42 نقطة

2- بيراميدز 39 نقطة

3- الأهلي 33 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة

6- المقاولون العرب 27 نقطة

7- طلائع الجيش 24 نقطة

8- سموحة 24 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة

10- الإسماعيلي 23 نقطة

11- المصري البورسعيدي 22 نقطة

12- الجونة 21 نقطة

13- الداخلية 21 نقطة

14- النجوم 20 نقطة

15- إنبي 20 نقطة

16- وادي دجلة 20 نقطة

17- الاتحاد السكندري 20 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة