رياضة | باريس سان جيرمان غاضب من آياكس بسبب برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان غاضب من آياكس بسبب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن أنتيرو هنريكي المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي أعرب عن غضبه الشديد من الموقف الذي تبناه آياكس أمستردام الهولندي في حالة فرينكي دي يونج الذي انتهى به الأمر بانتقاله إلى برشلونة.



وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية بأن أنتيرو هنريكى مستاء جدًا من آياكس بعد أن سمح لبرشلونة ببسرقة دي يونج نجم خط الوسط الهولندى.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن هنريكي أعرب غضبه من آياكس بسبب ذهاب دي يونج إلى البارسا موضحًا أن آياكس كذبوا على PSG لصالح برشلونة.



وأكدت سبورت أن المدير الرياضي لباريس سان جيرمان طلب استفسارًا من آياكس حول سرقة البارسا لدي يونج خاصة أن آياكس قد نفى في وقت سابق وجود أي مفاوضات مع البارسا.