رياضة | باريس سان جيرمان غاضب من آياكس بسبب برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان غاضب من آياكس بسبب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية بأن أنتيرو هنريكى مستاء جدًا من آياكس بعد أن سمح لبرشلونة ببسرقة دي يونج نجم خط الوسط الهولندى.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن هنريكي أعرب غضبه من آياكس بسبب ذهاب دي يونج إلى البارسا موضحًا أن آياكس كذبوا على PSG لصالح برشلونة.
وأكدت سبورت أن المدير الرياضي لباريس سان جيرمان طلب استفسارًا من آياكس حول سرقة البارسا لدي يونج خاصة أن آياكس قد نفى في وقت سابق وجود أي مفاوضات مع البارسا.
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