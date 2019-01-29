رياضة | هل يرحل روبن للدوري الياباني نهاية الموسم ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يرحل روبن للدوري الياباني نهاية الموسم ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية يابانية بأن الهولندي آريين روبن نجم بايرن ميونخ تلقى عرضا من نادي إف سي طوكيو الياباني للانضمام إليه بعد التأكد من رحيله عن النادي البافاري نهاية الموسم الجاري.



وذكرت صحيفة سبورت نيبون ديلي اليابانية بأن هناك فرصة سانحة ليلعب روبن في الدوري الياباني بداية من الموسم المقبل بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال السنوات السبع التي قضاها في أليانز أرينا.



وكان روبن قد صرح في يناير الجاري لصحيفة كيكر الألمانية أنه سينظر في طبيعة العروض المقدمة له في المرحلة المقبلة مؤكدا في الوقت نفسه أن فكرة الاعتزال موجودة أيضا وأنه سيتخذ القرار بشأنها وفقا للعروض المقدمة له.



يذكر أن الدوري الياباني يضم عدد من مشاهير النجوم الأوروبيين، حيث يلعب أندريس إنييستا قائد برشلونة السابق مع زميله السابق في النادي الكتالوني ديفيد فيا ولاعب بايرن ميونيخ السابق لوكاس بودولسكي في فريق فيسيل كوبي بينما يلعب فيرناندو توريس في فريق ساجان توسو.