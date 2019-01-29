كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يرحل روبن للدوري الياباني نهاية الموسم ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وذكرت صحيفة سبورت نيبون ديلي اليابانية بأن هناك فرصة سانحة ليلعب روبن في الدوري الياباني بداية من الموسم المقبل بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال السنوات السبع التي قضاها في أليانز أرينا.
وكان روبن قد صرح في يناير الجاري لصحيفة كيكر الألمانية أنه سينظر في طبيعة العروض المقدمة له في المرحلة المقبلة مؤكدا في الوقت نفسه أن فكرة الاعتزال موجودة أيضا وأنه سيتخذ القرار بشأنها وفقا للعروض المقدمة له.
يذكر أن الدوري الياباني يضم عدد من مشاهير النجوم الأوروبيين، حيث يلعب أندريس إنييستا قائد برشلونة السابق مع زميله السابق في النادي الكتالوني ديفيد فيا ولاعب بايرن ميونيخ السابق لوكاس بودولسكي في فريق فيسيل كوبي بينما يلعب فيرناندو توريس في فريق ساجان توسو.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | هل يرحل روبن للدوري الياباني نهاية الموسم ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.