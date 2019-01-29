رياضة | مانشستر يستقر على حل وسط لإرضاء نجمه "الغاضب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يستقر على حل وسط لإرضاء نجمه "الغاضب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لحسم مستقبل نجمه الغاضب، أشلي يونج، في ظل اقتراب الميركاتو الشتوي من الانتهاء مع عدم حسم مصيره بعد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد قدّم عرضًا جديدًا مدته سنة واحدة لـ آشلي يونج، ولكن اللاعب الإنجليزي يرغب بعقد أطول من ذلك.

الجدير بالذكر أن نادي إنتر ميلان الايطالي يراقب وضع اللاعب، لمحاولة ضمّه في الصيف في صفقة انتقال حر، خاصة أن عقده سيكون انتهى وسيصبح انتقاله مجاينيًا.