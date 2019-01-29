كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يستقر على حل وسط لإرضاء نجمه "الغاضب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لحسم مستقبل نجمه الغاضب، أشلي يونج، في ظل اقتراب الميركاتو الشتوي من الانتهاء مع عدم حسم مصيره بعد.وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد قدّم عرضًا جديدًا مدته سنة واحدة لـ آشلي يونج، ولكن اللاعب الإنجليزي يرغب بعقد أطول من ذلك.
الجدير بالذكر أن نادي إنتر ميلان الايطالي يراقب وضع اللاعب، لمحاولة ضمّه في الصيف في صفقة انتقال حر، خاصة أن عقده سيكون انتهى وسيصبح انتقاله مجاينيًا.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | مانشستر يستقر على حل وسط لإرضاء نجمه "الغاضب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.