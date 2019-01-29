رياضة | عاجل.. خطوة جديدة لمحمد صلاح في حملة أنت أقوى من المخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. خطوة جديدة لمحمد صلاح في حملة أنت أقوى من المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الدولي المصري المتألق محمد صلاح هداف فريق ليفربول الانجليزي، بمواصلة حملته لتوعية الشباب بمخاطر المخدرات والإدمان، والمعروفة بـ"أنت أقوى من المخدرات".

ونشر "صلاح" صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء، لصورة لغلاف لقصة "أنت البطل"، التي تم إصدارها لتوعية الأطفال بقضية المخدرات في إطار فني جذاب، والتي سيتم توزيعها على طلاب المدارس بالمجان.

يذكر أن الفرعون المصري يقود حملة "أنت أقوى من المخدرات " والتي تستهدف توعية الشباب بأضرار ومخاطر الإدمان على الصحة.

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شيكابالا يجتمع بإدارة المصري لحسم انتقاله للفريق يعقد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المعار لنادي أبولون سميرني اليوناني جلسة الآن مع بعض أعضاء مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي للإتفاق على انتقال اللاعب لصفوف الفريق. وكان الزمالك قد رفض انتقال اللاعب لنادي الاتحاد السكندري بسبب خلافات الناديان. ويرغب المصري في استعارة اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي. ومن المقرر أن يتولى المصري إنهاء أزمة مستحقات نادي أبولون سميرني اليوناني نظير إنهاء قطع إعارة اللاعب. جدول ترتيب الدوري المصري 1- الزمالك 42 نقطة 2- بيراميدز 39 نقطة 3- الأهلي 33 نقطة 4- مصر المقاصة 30 نقطة 5- الإنتاج الحربي 28 نقطة 6- المقاولون العرب 27 نقطة 7- طلائع الجيش 24 نقطة 8- سموحة 24 نقطة 9- حرس الحدود 24 نقطة 10- الإسماعيلي 23 نقطة 11- المصري البورسعيدي 22 نقطة 12- الجونة 21 نقطة 13- الداخلية 21 نقطة 14- النجوم 20 نقطة 15- إنبي 20 نقطة 16- وادي دجلة 20 نقطة 17- الاتحاد السكندري 20 نقطة 18- بتروجت 15 نقطة

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