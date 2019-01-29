رياضة | سولشاير يكشف خطته للتغلب على بيرنلي

أوضح أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الانجليزي، أنه يجب على فريقه الحذر في مباراة اليوم أمام بيرنلي من الكرات المرتدة والكرات الثابتة لا سيما وأنهم الفريق الذي على الأرجح ستكون الكرة بحيازته أكثر.

وكشف سولشاير خلال تريحات صحفية قبل مواجهة اليونايتد وبيرنلي بقوله: "مهاجما بيرنلي كريس وود & بارنز يصعب السيطرة عليهما بدنيًا".

وبسؤواله: هل تواجه تحديّاً في محاولة إشراك #فريد في التشكيلة؟ أجاب سولشاير: "لا أظن أن هذه صياغة صحيحة للسؤال فإشراك اللاعبين في الفريق ليس تحديًا لي أنا بل إن الأمر يعتمد على اللاعب عندما تسنح له الفرصة وفريد يثابر في التدريبات ويعمل بجد، إنه فتى جيد".

وأضاف: "نعرف أن فريد لاعب مميّز جدًا ونأمل أن يتأقلم مع الكرة الإنجليزية. أما بالنسبة لموهبته كلاعب فلا شك فيها".

واختتم: "يتضمن القدوم هنا صعوبات دائمًا فأولًا هذا مانشستر يونايتد ويُتوقع منك أن تقدم مستويات جيدة على الفور، ثانيًا، هذا الدوري الإنجليزي وفريد ليس معتادًا عليه فهو دولي برازيلي كما هوبيريرا، الموهبة موجودة وواثق من اغتنامهما للفرصة عندما تسنح لهما في المرة المقبلة".