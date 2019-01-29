رياضة | نجم مانشستر يونايتد بديل بيريستش في إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر يونايتد بديل بيريستش في إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشارت التقارير إلى أن مانشستر يونايتد أبدى اهتمامه بتمديد عقد يونج لمدة موسم واحد لكن اللاعب الإنجليزي يرغب في تمديد العقد لسنوات أطول وهو ما لايتماشى مع سياسة مانشستر يونايتد لتجديد عقود اللاعبين فوق سن الـ30.
وأكدت صحيفة دايلي ستار الإنجليزية أن إنتر ميلان سيستغل الموقف للتحرك والتعاقد مع يونج وإعطائه العقد والذي يرغب في الحصول عليه بعد رحيله عن اليونايتد.
في حين أكد موقع ميل أون لاين أن يونج يريد البقاء في مانشستر يونايتد لكنه يطمح في الحصول على عقد طويل الأمد.
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