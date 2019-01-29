رياضة | نجم مانشستر يونايتد بديل بيريستش في إنتر ميلان

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كشفت تقارير صحفية بريطانية عن دخول الإنجليزي أشلي يونج نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي دائرة اهتمامات إنتر ميلان ليكون بديلًا للكرواتي إيفان بيرسيتش.



وأشارت التقارير إلى أن مانشستر يونايتد أبدى اهتمامه بتمديد عقد يونج لمدة موسم واحد لكن اللاعب الإنجليزي يرغب في تمديد العقد لسنوات أطول وهو ما لايتماشى مع سياسة مانشستر يونايتد لتجديد عقود اللاعبين فوق سن الـ30.



وأكدت صحيفة دايلي ستار الإنجليزية أن إنتر ميلان سيستغل الموقف للتحرك والتعاقد مع يونج وإعطائه العقد والذي يرغب في الحصول عليه بعد رحيله عن اليونايتد.



في حين أكد موقع ميل أون لاين أن يونج يريد البقاء في مانشستر يونايتد لكنه يطمح في الحصول على عقد طويل الأمد.