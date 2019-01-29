رياضة | كافاني يعلق على إصابة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كافاني يعلق على إصابة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال كافاني في تصريحات نقلها موقع Le10Sport :" هل سيكون باريس سان جيرمان قويا بدون نيمار، أعتقد ذلك. سنعمل على ضبط أنفسنا والتأقلم على ذلك. حتى مع إصابة اللاعبين، هناك آخرون مستعدون للمشاركة وهذا جيد لأن الفريق لا يستمر على اللاعبين أنفسهم على مدار الموسم ونحتاج الجميع".
واختتم كافاني تصريحاته قائلاً : "نحن فريق، ومن الجيد أن نلعب على هذا النحو، على الرغم من إصابة بعض اللاعبين".
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