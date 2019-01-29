رياضة | كافاني يعلق على إصابة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كافاني يعلق على إصابة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إدينسون كافاني نجم باريس سان جيرمان أنهم سيكونوا أقوياء بدون البرازيلي نيمار أثناء مواجهتي مانشستر يونايتد في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا الشهر المقبل والذي سيغيب فيهما النجم البرازيلي والمحدد لهما 12 فبراير و6 مارس المقبلين.



وقال كافاني في تصريحات نقلها موقع Le10Sport :" هل سيكون باريس سان جيرمان قويا بدون نيمار، أعتقد ذلك. سنعمل على ضبط أنفسنا والتأقلم على ذلك. حتى مع إصابة اللاعبين، هناك آخرون مستعدون للمشاركة وهذا جيد لأن الفريق لا يستمر على اللاعبين أنفسهم على مدار الموسم ونحتاج الجميع".



واختتم كافاني تصريحاته قائلاً : "نحن فريق، ومن الجيد أن نلعب على هذا النحو، على الرغم من إصابة بعض اللاعبين".